Pjevač odbio honorar od 100.000 evra: Toliko zarađuje od ova dva biznisa da je zapostavio nastupe

Nedeljko Bajić Baja, poznati pjevač koji je dostigao vrhunac slave, odlučio je da se povuče iz medija i svijeta šoubiznisa, prepuštajući se privatnim biznisima.

Iako bi danas mogao da zarađuje ogromne sume od nastupa, pjevaču sada novac redovno "kaplje" iz dva nova izvora, pa sebi može da priušti luksuz da izbegava koncerte i odbija honorare koji dostižu čak i 100 hiljada evra.

Iako danas sa svojom djecom može da uživa u plodovima sopstvenog rada, Bajin put do uspjeha bio je pun neizvjesnosti.

Svoju muzičku karijeru započeo je oslanjajući se na skromnu ušteđevinu svog brata. Na samom početku, kolege ga nisu najbolje prihvatile.

Posebno ga je povrijedio komentar Miloša Bojanića, koji mu je rekao da nikada neće postati zvezda, ali ga to nije obeshrabrilo da nastavi sa radom i nizanjem hitova.

O ovim teškim trenucima svjedočio je i harmonikaš i kompozitor Dragan Stojković Bosanac, kod kog je Baja u tom periodu tražio podršku.

"Ovo je Baja, kod mene u podrumu u radnoj sobi. Tada je patio zbog Bojanića koji ga je zezao da nikada neće biti zvezda. Onda je dolazio kod mene, plakao, kukao, pa me je pitao da li će biti zvijezda. Rekao je da hoće, on je dobar dečko, moglo bi to pjevački da bude bolje, ali ima hitove. Kod nas kad neko ima hitove ne smiješ da kažeš kako pjeva".

Dva isplativa biznisa i obezbjeđivanje budućnosti za djecu

Danas, u ovim godinama, pjevaču nastupi više nisu neophodni za preživljavanje. Pokrenuo je dva unosna biznisa od kojih veoma lijepo živi.

Prvi biznis odnosi se na nekretnine. Baja već nekoliko godina ulaže novac u izgradnju stanova i ostvaruje prihode od njihove prodaje.

Drugi biznis proistekao je iz njegovog iskustva sa američkih turneja. Shvativši da gubi previše novca na rentiranje ozvučenja, odlučio je da kupi sopstvenu opremu, koju sada iznajmljuje domaćim i stranim muzičarima.

Glavni cilj mu je da stvori stabilnu budućnost i ostavi nešto iza sebe svojoj djeci, sinu i ćerki, koje je dobio sa znatno mlađom bivšom partnerkom koju je dugo krio od javnosti.

Uz manje naporan i stresan posao, muzika je za njega sada ponovo postala hobi i nešto što radi iz srca, a ne iz moranja, prenosi Telegraf

Iako izbjegava medije, interesovanje za njegove koncerte nije opalo. Kada se uželi pjevanja, on odlazi na nastupe, ali zanimljivo je da više nema fiksnu cijenu, već godinama zarađuje isključivo od prodaje karata.

O njegovoj nevjerovatnoj popularnosti i uspjehu poslednjeg poznatog nastupa svedoči izvor upoznat sa situacijom.

"Baja sada, ako hoće, može da napuni pet arena uzastopno, čovjeka traže na terenu toliko. On izbjegava medijsko pojavljivanje i uopšte ga to ne zanima. Na nastupe ode kada se poželi pjevanja... Pa da li znate da je za njegov poslednji nastup koji je pre nekoliko godina bio poznat u javnosti, prodao sve karte. Bukvalno kao da dolazi Bijonse, ljudi se tuku da karte razgrabe", rekao je izvor.