"Bila je unezvijerena, kao da nije svoja": Ona je posljednja vidjela Minu Kostić prije nego što je primljena u Lazu

Pjevačica Mina Kostić smještena je u psihijatrijsku ustanovu "Laza Lazarević" uz asistenciju policije, nakon što je ispoljila agresivno ponašanje.

Ljekari su procijenili da je njeno psihičko stanje narušeno, zbog čega će, kako se navodi, narednih 30 dana provesti na bolničkom liječenju i pod stalnim nadzorom stručnjaka.

Stanovnici beogradskog naselja Dušanovac, gdje pjevačica godinama živi, kažu da ih je ova vijest potpuno zatekla, jer je Mina, kako tvrde, uvijek djelovala mirno i povučeno.

"Minu srećem godinama, znam da živi tu kod nas, viđam joj i ćerku. Prava je lutka, divno dijete! Kada sam čula da je završila u "Lazi", ostala sam u šoku. Nikada ne biste rekli da bi moglo da dođe do ovakve situacije... Kao komšinica je uvek bila korektna, ljubazno se javi, nikada nije pravila probleme. Mada, istina, čula sam od drugih da umije da bude prijeke naravi kada je isprovociraju", rekla je jedna komšinica iz susjedne zgrade, vidno potresena.

Zaposlena u lokalnom marketu otkriva da je pjevačicu vidjela neposredno prije hospitalizacije i da joj je tada djelovala zabrinjavajuće.

"Vidjela sam je baš prekjuče. Bila je nekako unezvijerena, kao da nije bila svoja. Inače uvijek zastane, razmijenimo po koju riječ o svakodnevnim stvarima, ali ovaj put je samo prošla, bez osmijeha. To me je baš uznemirilo. Nadam se da će uspjeti da se oporavi, jer je stvarno dobra pjevačica i neko ko je ostavio trag na našoj estradi", ispričala je ona.

Starija komšinica iz zgrade u kojoj Mina živi priznaje da ju je vijest duboko potresla, posebno zbog pjevačicine ćerke.

"Jako sam se uplašila kada sam čula šta se desilo, pogotovo jer znam da živi sama sa djetetom. Kao majka i baka, odmah pomislim na najgore. Sve vrijeme se molim da nije ništa ozbiljno i da će se Mina što pre vratiti kući, zdrava i smirena. Zaista imam samo lijepe riječi za njih - uvek su bile tihe, nenametljive, nikada nije bilo nikakvih skandala niti problema u zgradi", kaže ona za Informer.