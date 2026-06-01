Evo od čega je bolovala Sejda Bešlić: Životnu bitku vodila duže od Halida

01.06.2026 18:34

Сејда и Халид Бешлић загрљени, Халид је љуби у чело
Supruga legendarnog pjevača Halida Bešlića, Sejda Bešlić, izgubila je najveću životnu bitku nakon nekoliko mjeseci teške borbe.

Podsjetimo, prije 8 mjeseci preminuo je Sejdin suprug Halid, od posljedica bolesti jetre.

U posljednjim trenucima, dok je ležao na onkologiji, Sejda je takođe bila hospitalizovana zbog kancera u istoj bolnici, u sobi do njegove – dijelio ih je samo zid.

Sejda je nakon smrti supruga puštena u jednom trenutku na kućno liječenje, a veoma teško je podnijela gubitak supruga.

Sejdina borba trajala duže od Halidove

Sejdina životna borba trajala je duže od Halidove, a pjevač je za svoju bolest saznao kada je otišao na ljekarski pregled zajedno sa Sejdom, koja je tada već bila bolesna.

Halid je sve vrijeme bio velika podrška svojoj ženi i redovno je pratio na preglede.

Tokom jednog od tih odlazaka, ljekar je primijetio da ni Halid ne izgleda dobro, te mu je preporučio dodatne preglede.

Nakon pregleda, kako je prenio Avaz, dijagnostikovan mu je rak.

Bešlić je bio podvrgnut terapijama, ali izvori bliski porodici su tada govorili da je, ipak, veću pažnju posvećivao supruzi i njenom oporavku, prenosi Telegraf.

