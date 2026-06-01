Mina Kostić ima neizlječivu bolest: Ovako je pjevačica govorila o teškoj dijagnozi

Mina Kostić hospitalizovana je juče nakon što je dovedena u pratnji policije u psihijatrijsku ustanovu "Laza Lazarević

Pjevačica je zadržana na daljem ispitivanju, što je za sada poznato, a do kada će ostati još uvijek se ne zna.

Inače, Mina je ranije govorila o svojim zdravstvenim problemima, kada je otkrila da ima ulcerozni kolitis, to je iznenadilo mnoge jer je ova bolest ozbiljna.

Zbog toga ima bolove i grčeve u stomaku, a jedan od simptoma je i naglo mršavljenje i pad energije.

Scena Mina Kostić u pratnji policije primljena na psihijatriju

"Prije intervjua sam razmišljala da li da vam pomjerim jer se nisam osjećala dobro. Ti simptomi su takvi da su bolovi u pitanju, a pored toga baš naglo smršam", rekla je ona za Blic svojevremeno.

"Sve se to u jednom trenutku dovede u red, pa se opet pogorša, ali ja sam naučila sa time da živim. Važno je da se širi svijest o tome jer bolest moja je rijetka, a ima ljudi koji ni ne znaju sa čime se nose", rekla je ona iskreno.

Podsjetimo, mnoge Minine kolege šokirane su informacijom da je završila u psihijatrijskoj ustanovi. Jedan od njih je i Borko Radivojević.

"Ja sam vidio vijest, ne znam detalje. Ne znam šta da kažem. Minu znam kao vrlo dobru i korektnu koleginicu, dobrog pjevača, izuzetnog čovjeka. Svakom dođe u nekom trenutku neka žuta minuta, ko zna o čemu razmišlja i onda preraste u nešto tako. Ali svakako joj želim brz povratak kući", počeo je Borko za Telegraf i dodao da svako ko se bavi poslom muzičara nosi veliki rizik.

"Sigurno utiče. Svako ko se bavi ovim poslom bi trebalo od samog starta da se priprema i radi na tome da dođe kraj popularnosti zarada. Da se ne lažemo, mi ozbiljno zarađujemo, ali je jako kratak rok trajanja. I ko se za to ne pripremi, može da ima ozbiljne posljedice", rekao je on.