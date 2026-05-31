Mina Kostić u pratnji policije primljena na psihijatriju

Мина Костић у пратњи полиције примљена на психијатрију
Mina Kostić, poznata folk pjevačica, danas je primljena u psihijatrijsku bolnicu u pratnji policije. Kako prenose domaći mediji, Kostić je tokom dolaska ispoljavala znakove agresivnog ponašanja, zbog čega je odlučeno da joj se pruži stručna pomoć. Vijest je izazvala pažnju javnosti, dok se dodatne informacije o trenutnom stanju pjevačice tek očekuju.

Pokušaji novinara da stupe u kontakt s Minom Kostić nisu bili uspješni, jer njen broj telefona nije bio dostupan u vrijeme objavljivanja vijesti. Fotografija iz bolnice nije objavljena, a detalji o mogućem uzroku incidenta nisu poznati.

Podsjećamo, Mina Kostić je nedavno govorila za medije o svom odnosu s Maneom Ćuruvijom Kasperom. Pjevačica je tom prilikom najavila planove za zajednički život, turneju i potencijalno vjenčanje do kraja godine.

- Plan je da ja odem tamo i odradim neku turneju. Onda ćemo zajedno doći i, ako Bog da, nadam se vjenčanju do kraja godine i koncertu u Sava centru. Ima puno planova, ali neću da otkrivam sve - izjavila je Mina za medije.

Kada je riječ o proslavi, Kostić je otkrila da zamišlja opušteno vjenčanje u prirodi:

"Voljela bih da bude negd‌je u prirodi, neobavezno i lijepo. Naravno, sve u bijelom.“

Javnost s nestrpljenjem očekuje više informacija o trenutnoj situaciji pjevačice, dok njeni fanovi na društvenim mrežama izražavaju zabrinutost.

