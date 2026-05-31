Logo
Large banner

Haris žestoko opleo po Melininoj svadbi: "Glamur ti ne može niko platiti, moraš ga zaraditi"

Autor:

ATV
31.05.2026 13:23

Komentari:

0
Харис Џиновић
Foto: Youtube/Blic TV

Pjevač Haris Džinović od bivše supruge, modne kreatorke Meline Džinović, razveo se 2024. godine nakon 10 godina braka. Tokom emotivne veze dobili su sina Kana i ćerku Đinu. Melina se nedavno ponovo udala i to britanskog milonera Džefrija Arnolda, a njih dvoje žive na Azurnoj obali.

O njihovoj gala svadbi pisali su mediji danima širom regiona. Sada je njen bivši suprug dao iskren komentar na to.

- To je njihov posao i meni to ne smeta. Meni je to smiješno, ali samo su teme milioni, zlato, satovi, torbe... Ali za glamur moraš sam zaraditi. Glamur ti niko drugi ne može platiti - rekao je on, pa prokomentarisao i to da li njoj smeta medijska pažnja.

- Pa upravo to radi. To njoj treba. Ko bi drugi radio nego ona? Da joj smeta, skrivala bi se, ali mene to ne zanima. O njoj više ne bih govorio ništa, jer ne želim ni čuti, ni vidjeti bilo šta što je vezano za nju. Apsolutno me ne interesuje. Otišla je i to je to - naglasio je pjevač.

Džinović je priznao da mu smeta kada se mediji bave njegovom djecom.

- Naravno da smeta. Mislim da djecu treba ostaviti po strani. Zašto bi djeca bila upletena u afere ili nešto što njima uopšte ne pripada. Treba ih pustiti da normalno i zrelo odrastaju, bez opterećenja stvarima koje ih se ne tiču - smatra Haris Džinović.

Мелина Џиновић

Scena

"Kod mene u kući je muškarac glavni" Melina se udala za starijeg milionera, a ovako je govorila o braku

Pjevač se dotakao i svog emotivnog života. Priznao je da mu žene prilaze, ali da je teško naći onu pravu.

- Prilaze, ali uglavnom su sramežljive. Ipak, najčešće prvi prilaze muškarci, kao što je uvijek i bilo. To je neko nepisano pravilo. Neko priđe radi fotografije, neko zbog dejta, neko predloži ručak ili večeru, neko druženje - otkrio je on, pa dodao:

- Da bi se prava osoba prepoznala, potrebno je vrijeme. Ne može se to dogoditi odmah za stolom, da sjednemo, svidimo se jedno drugome i odmah smo zaljubljeni. Sve se to treba posložiti, a vrijeme pokaže jesmo li jedno za drugo ili ne.

Kada je riječ o novom braku Haris ima jasan stav.

- Ne postoji šansa, da se ubodem na ekser, ne pada mi na pamet - poručio je za kraj.

Melina Džinović je ranije otvoreno pričala šta joj je bitno kod izbora partnera. Isticala je da voli muškarce sa stavom, te da muškarac treba da bude glavni u kući.

- U mojoj kući vlada patrijarhalno ponašanje, kod mene je muškarac glava kuće i on se o svemu pita - rekla je jednom prilikom ona.

Nije krila da su joj želje partnera podjednako bitne kao njene želje.

- Divno je to što je Haris uspio da izbalansira da moje i njegove želje budu ispunjene. Djecu vaspitavam tako da se odmah smire kada ih otac oštro pogleda. U našoj kući nema modernog vaspitanja i ne dopuštamo im hirove. Često dobijaju i kaznu - isticala je ona tokom braka sa Harisom.

Inače, poznati glumac je opleo po Melini Džinović i njenom novom suprugu. Smatra da se udala iz interesa.

(telegraf)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Haris Džinović

Melina Džinović

vjenčanje

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Весна Ђогани пјевачица

Scena

Vesna Đogani o “problemima” sa mužem zbog Harisa Džinovića: "Ne kajem se"

3 d

1
Melina Džinović bivša žena Harisa Džinovića

Scena

Dragan Marinković Maca prokomentarisao Melinu Džinović: Što se nije udala za vodoinstalatera

5 d

0
Инфлуенсерка и кћерка Хариса и Мелине Џиновић

Scena

Đina Džinović prekinula kontakt sa ocem: ''Tate me je najviše blam''

1 sedm

0
Мелина Џиновић

Scena

"Ja sam supruga jednog velikog čovjeka" Harisova bivša se udala za Britanca, a ovako je govorila o pjevaču

2 sedm

0

Više iz rubrike

Гога Секулић доживјела незгоду пред наступ у БиХ: Пјевачици одмах указана помоћ

Scena

Goga Sekulić doživjela nezgodu pred nastup u BiH: Pjevačici odmah ukazana pomoć

5 h

0
Ралф Шумахер и његов момак Ејтан

Scena

Ralf Šumaher i partner stali na ludi kamen, sin mu bio kum

5 h

0
Пјевачица Дара Бубамара позира у купаћем костима поред базена

Scena

"Ima malo više od 26" Dara Bubamara progovorila o vezi sa mlađim momkom

7 h

0
популарна пјевачица Драгана Мирковић

Scena

"Toni nije htio da mi pomogne..." Dragana Mirković o krahu braka sa Bijelićem

7 h

0

  • Najnovije

16

52

Otac i majka gledali užas: D‌ječak (8) se spotakao i pao s mosta

16

46

Partizan prihvatio da ide u Dubai, finale počinje 4. juna

16

44

Uz ovaj jednostavan trik ohladite piće za samo nekoliko minuta

16

37

Proslavljena krsna slava Manastira Svete Trojice u Sasama

16

21

Nebeski skok mlade Banjalučanke na WTA listi

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner