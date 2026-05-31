Haris žestoko opleo po Melininoj svadbi: "Glamur ti ne može niko platiti, moraš ga zaraditi"

Pjevač Haris Džinović od bivše supruge, modne kreatorke Meline Džinović, razveo se 2024. godine nakon 10 godina braka. Tokom emotivne veze dobili su sina Kana i ćerku Đinu. Melina se nedavno ponovo udala i to britanskog milonera Džefrija Arnolda, a njih dvoje žive na Azurnoj obali.

O njihovoj gala svadbi pisali su mediji danima širom regiona. Sada je njen bivši suprug dao iskren komentar na to.

- To je njihov posao i meni to ne smeta. Meni je to smiješno, ali samo su teme milioni, zlato, satovi, torbe... Ali za glamur moraš sam zaraditi. Glamur ti niko drugi ne može platiti - rekao je on, pa prokomentarisao i to da li njoj smeta medijska pažnja.

- Pa upravo to radi. To njoj treba. Ko bi drugi radio nego ona? Da joj smeta, skrivala bi se, ali mene to ne zanima. O njoj više ne bih govorio ništa, jer ne želim ni čuti, ni vidjeti bilo šta što je vezano za nju. Apsolutno me ne interesuje. Otišla je i to je to - naglasio je pjevač.

Džinović je priznao da mu smeta kada se mediji bave njegovom djecom.

- Naravno da smeta. Mislim da djecu treba ostaviti po strani. Zašto bi djeca bila upletena u afere ili nešto što njima uopšte ne pripada. Treba ih pustiti da normalno i zrelo odrastaju, bez opterećenja stvarima koje ih se ne tiču - smatra Haris Džinović.

Pjevač se dotakao i svog emotivnog života. Priznao je da mu žene prilaze, ali da je teško naći onu pravu.

- Prilaze, ali uglavnom su sramežljive. Ipak, najčešće prvi prilaze muškarci, kao što je uvijek i bilo. To je neko nepisano pravilo. Neko priđe radi fotografije, neko zbog dejta, neko predloži ručak ili večeru, neko druženje - otkrio je on, pa dodao:

- Da bi se prava osoba prepoznala, potrebno je vrijeme. Ne može se to dogoditi odmah za stolom, da sjednemo, svidimo se jedno drugome i odmah smo zaljubljeni. Sve se to treba posložiti, a vrijeme pokaže jesmo li jedno za drugo ili ne.

Kada je riječ o novom braku Haris ima jasan stav.

- Ne postoji šansa, da se ubodem na ekser, ne pada mi na pamet - poručio je za kraj.

Melina Džinović je ranije otvoreno pričala šta joj je bitno kod izbora partnera. Isticala je da voli muškarce sa stavom, te da muškarac treba da bude glavni u kući.

- U mojoj kući vlada patrijarhalno ponašanje, kod mene je muškarac glava kuće i on se o svemu pita - rekla je jednom prilikom ona.

Nije krila da su joj želje partnera podjednako bitne kao njene želje.

- Divno je to što je Haris uspio da izbalansira da moje i njegove želje budu ispunjene. Djecu vaspitavam tako da se odmah smire kada ih otac oštro pogleda. U našoj kući nema modernog vaspitanja i ne dopuštamo im hirove. Često dobijaju i kaznu - isticala je ona tokom braka sa Harisom.

