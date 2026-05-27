Vesna Đogani o “problemima” sa mužem zbog Harisa Džinovića: "Ne kajem se"

Pjevačica Vesna Đogani našla se u centru pažnje nakon što ju je suprug Đole Đogani javno kritikovao zbog komentara o odnosu Harisa Džinovića i njegove bivše supruge Meline Galić.

Podsjećamo, razvod Harisa i Meline, nakon više od dvije decenije braka, i dalje izaziva veliku pažnju javnosti i brojne reakcije na domaćoj estradi, gd‌je se komentari poznatih ličnosti ne smiruju.

Među onima koji su javno prokomentarisali ovaj estradni razlaz našla se i Vesna Đogani, ali se njen potez nimalo nije dopao njenom suprugu Đoletu Đoganiju, koji je odlučio da joj očita bukvicu.

Naime, Vesna je nedavno prilikom pojavljivanja na aerodromu javno potkačila Melinu, ističući da je odranije upućena u njene postupke i da nije mogla da se načudi pričama koje su do nje dolazile.

Scena Dragan Marinković Maca prokomentarisao Melinu Džinović: Što se nije udala za vodoinstalatera

Pjevačica je otkrila da je slušala Melinina hvalisanja u jednom salonu koji je posjećivala, te je javno poručila da joj je jako žao Harisa i da je u njegovom timu, nazivajući Melinine postupke „groznim“.

Međutim, ovakvo javno iznošenje tuđeg „prljavog veša“ naišlo je na oštru osudu njenog supruga Đoleta Đoganija. Kako je i sama pjevačica priznala u izjavi za domaće medije, Đole ju je kritikovao zbog ovog oglašavanja i bilo mu je krivo zbog onoga što je izgovorila, prenosi Pink.

„Razumem da si se solidarisala sa Harisom, ali nemoj, to ti ne priliči“, glasila je Đoletova oštra kritika upućena supruzi, piše Alo

Ovo, inače, nije prvi put da Đole pokušava da spriječi Vesnu da se miješa u dramu porodice Džinović. Kako je Vesna ranije ispričala, kada je prvi put čula sporne priče o Melini u salonu, imala je namjeru da sve prenese Harisu, ali joj muž to nije dozvolio.

Iako je priznala da ju je suprug iskritikovao i da se slaže sa njim da se ovoga puta „malo izletjela“, Vesna i dalje stoji pri svojim stavovima.

„Ne kajem se. Šta sam rekla - rekla sam, i to je to“, kazala je.