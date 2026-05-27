Džejla Ramović i Aleksandra Prijović zapjevale na proslavi: Pjesmom razgalile goste

Bosanskohercegovačka muzička zvijezda Džejla Ramović i njena kolegica Aleksandra Prijović zapjevale su zajedno na jednoj proslavi u Beogradu, a snimak je privukao pažnju korisnika društvenih mreža.

Izvele su hit Dušana Kostića "Sačuvaj tajnu". Korisnicima društvenih mreža dopalo se njihovo izvođenje, a mnogi smatraju kako bi trebale snimiti duet.

"Trenutno dijele prvo mjesto. Nijanse su u pitanju", "Dive su obje. Svaka je posebna na svoj način", "Zašto ne snime duet? Top", neki su od komentara na TikToku.

Privatnoj zabavi prisustvovali su i hrvatski pjevači Matija Cvek i Jakov Jozinović. Oni su sa Džejlom Ramović zapjevali "Trebaš li me", prenosi Kliks

Džejla i Matija nedavno su se pridružili Jakovu na njegovom koncertu u Sava Centru u Beogradu, kada su otpjevali spomenutu pjesmu.

"Mi smo osjetili tu lijepu energiju dok smo bili tamo i dok smo radili probu. Jako lijepo smo se osjećali i nakon koncerta, prije nego što je to otišlo toliko viralno. Lijepa emocija između nas troje je ishodovala tako da se svidi i drugim ljudima. Ja sam od onih koja nikad ne gleda ništa što se tiče mene, intervjua i nastupa. Ništa ne pregledavam naknadno, ali taj video sam zaljubljeno gledala 10 puta", kazala je Džejla za Grand.