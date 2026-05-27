Zvao molera da okreči stan od 60 kvadrata, a cijena ga iznenadila: "Da li je ovo normalno"

27.05.2026 17:41

"Da li je ovo ok cijena za krečenje?", zapitao se jedan Srbin na društvenim mrežama nakon što je kontaktirao molera da okreči stan njegove majke.

S obzirom na to da nije mogao samostalno da rasudi da li ih je majstor žargonski rečeno 'ošišao' ili je cijena koju je izgovorio danas na tržištu realna i donekle opravdana, obratio se Redit zajednici i upitao korisnike za mišljenje.

"Dakle, mamin stan od 60 kvadrata, visoki plafon - 3 m, sa gletovanjem majstor traži 1.500 evra. Meni se čini da je puno, a ne razumijem se i zanima me da li ovo ok cijena ili nas je odrao? Nabacao termine, rekao treba da se bandažira tu i tamo, zaštiti, poprska ovim ili onim, impregnira na nekoliko mesta...", pisalo je u objavi na pomenutoj društvenoj mreži.

Da krečenje ovoliko može da košta, mnogi u komentarima nisu očekivali.

Zbog toga su imali vrlo oštre, sarkastične, pomalo duhovite i podrugljive komentare.

"Tom logikom može da zaradi 20.000 evra mjesečno"

"Ako uz to ide i njihov materijal i Punto 2004. godište, onda je okej", "Dečko, uzmi slobodan vikend, okreči stan i zaradio si 1.500 evra", "Prije neki dan okrečio 67 kvadrata sa 2.90 m plafonom i platio 500e (njihov materijal)... Mislio sam da je ovo moje puno, ali tvoje je previše", "Ako je to dobra cijena, onda sam očigledno omašio profesiju - 1500e za (rekao bih) najviše 3 dana posla... Fino se dosjetio čovjek", "Kuću od 80 kvadrata krečimo 2 dana, isključivo zato što ne možemo da je okrečimo cijelu, jer dok se suši farba nemamo gdje da spavamo, pa je krečimo pola prvog dana, pola sutradan. Nema logike da ti neko za posao od 2 dana naplati 1.500. Sad će da ispadne da on zarađuje 20.000 evra mjesečno", pisali su razjareni Srbi.

Pojedini su naveli da i tehnika kojom farbaju zidove može da utiče, ali da je svakako cijena po kvadratu visoka.

Koje je vaše iskustvo sa majstorima i njihovim cijenama, kada je krečenje u pitanju?

Pišite nam u komentarima.

(Žena Blic)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

