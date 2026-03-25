U gradu u Srpskoj krečenje dere kožu ako to radite ovako

25.03.2026

22:42

Dolaskom proljeća mnogi građani uzimaju valjke i četke u ruke i kreću sa uređenjem svojih domova. Ipak, oni koji odluče da taj posao prepuste majstorima, ove godine moraće izdvojiti više novca nego ranije.

Prema riječima molera iz Gradiške, cijene krečenja porasle su u odnosu na prethodnu sezonu, a trenutno se kreću od oko 2 KM po kvadratnom metru kod samostalnih majstora, pa sve do 5 KM po kvadratu kada posao rade firme.

Šta to konkretno znači za jednu prosječnu prostoriju ili stan?

Kod krečenja se kvadrati ne računaju samo po podu, već se sabiraju površine svih zidova i plafona. Drugim riječima, za obračun nije dovoljno znati samo da soba ima, na primjer, 12 kvadrata poda.

Ako uzmemo prostoriju dimenzija 4 x 3 metra, sa standardnom visinom zida od oko 2,60 metara, ukupna površina za krečenje iznosi približno 48 kvadrata. Na osnovu te kvadrature, cijena krečenja jedne takve prostorije iznosi do 240 KM ako posao radi firma ili oko 95 KM ako angažujete majstora.

Ukoliko se tome dodaju još jedna manja soba, hodnik i ostale prostorije, ukupna cijena krečenja prosječnog stana vrlo lako može dostići iznos od 250 do 300 KM kod majstora i od 500 do 600 KM kod firmi, a u nekim slučajevima i više, zavisno od stanja zidova, potrebnih popravki i dodatnih radova.

Majstori ističu da na konačnu cijenu ne utiče samo kvadratura, već i to da li su potrebni gletovanje, sanacija pukotina, zaštita namještaja ili više slojeva boje.

Za građane koji planiraju proljetno sređivanje doma, jasno je da krečenje više nije mali trošak. Zato mnogi biraju da dio posla urade sami, dok drugi ipak smatraju da se isplati platiti majstora i dobiti brže i urednije završene radove.

U svakom slučaju, jedno je sigurno, proljetno osvježenje doma u Gradišci ove godine košta više nego ranije.

