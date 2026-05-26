Robert Kenedi Mlađi šokirao suprugu: Golim rukama uhvatio par zmija

“Obračun” sa zmijama, koji je snimljen kamerom dok je njegova supruga, glumica Šeril Hajns, posmatrala cijeli događaj, odigrao se u kući na plaži u vlasništvu Mehmeta Oza, administratora Centara za Medicare i Medicaid usluge.

- Šeril navija za uklanjanje para zmija s terase doktora Oza - napisao je Kenedi na društvenim mrežama.

Na snimku se čuje kako njegova supruga više puta uzvikuje “Bobi, zašto?” dok Kenedi pokušava da uhvati dvije crne zmije u uglu terase.

Cheryl cheerleads the removal of a pair of Black Racers from Dr Oz's patio. pic.twitter.com/A0iiRzOeIF — Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) May 26, 2026

Kenedi je potom s osmijehom podigao zmije prema kameri dok su se one i dalje uvijale. U jednom trenutku jedna od zmija, kako se vidi na snimku, ujela ga je za prst.

Američki ministar je kasnije pojasnio da se radi o tzv. zmiji trkačici koja ne spada u otrovne vrste.