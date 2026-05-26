Robert Kenedi Mlađi šokirao suprugu: Golim rukama uhvatio par zmija

26.05.2026 22:51

Роберт Кенеди Млађи шокирао супругу: Голим рукама ухватио пар змија
Foto: X / Robert F. Kennedy Jr

Američki ministar zdravstva Robert F. Kenedi mlađi objavio je snimak na kojem golim rukama hvata dvije zmije.

“Obračun” sa zmijama, koji je snimljen kamerom dok je njegova supruga, glumica Šeril Hajns, posmatrala cijeli događaj, odigrao se u kući na plaži u vlasništvu Mehmeta Oza, administratora Centara za Medicare i Medicaid usluge.

- Šeril navija za uklanjanje para zmija s terase doktora Oza - napisao je Kenedi na društvenim mrežama.

Na snimku se čuje kako njegova supruga više puta uzvikuje “Bobi, zašto?” dok Kenedi pokušava da uhvati dvije crne zmije u uglu terase.

Kenedi je potom s osmijehom podigao zmije prema kameri dok su se one i dalje uvijale. U jednom trenutku jedna od zmija, kako se vidi na snimku, ujela ga je za prst.

Američki ministar je kasnije pojasnio da se radi o tzv. zmiji trkačici koja ne spada u otrovne vrste.

