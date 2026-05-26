Mitropolit Ilarion pušten na slobodu

Mitropolit Ilarion, koji je ranije bio pritvoren u Češkoj Republici, pušten je na slobodu, navodi se na kanalu mitropolita na Telegramu.
U saopštenju se dodaje da će detalji uslijediti kasnije.
Danas je Jan Ondrejka, otpravnik poslova Češke Republike u Ruskoj Federaciji, pozvan je 26. maja u rusko Ministarstvo spoljnih poslova, gdje mu je uložen snažan protest.
Rusko MSP je saopštilo da je hitno zahtijevalo bezuslovno i momentalno oslobađanje mitropolita Ilariona, kao i prekid progona predstavnika RPC u Češkoj Republici.
Ranije je Telegram kanal mitropolita objavio da je policija, tokom pretresa prtljažnika automobila u kojem se nalazio, navodno pronašla četiri mala kontejnera koji sadrže bijelu supstancu.
Naglašeno je da mitropolit Ilarion kategorično negira bilo kakvu umiješanost u ilegalno posjedovanje zabranjenih supstanci i smatra incident provokacijom.
