Đoković dominira i van terena: Ples uz “Bangarangu” oduševio i Daru

Evrovizijska groznica je stigla i do porodice Đoković.

Novak Đoković može da osvoji sve trofeje ovog svijeta, ali čini se da mu je uloga tate ipak omiljena.

Naime, Đoković i njegova ćerka Tara snimljeni su kako igraju uz pjesmu “Bangaranga” sa kojom je bugarska pjevačica Dara trijumfovala na Evroviziji.

Njih dvoje su isred šarene pozadine izveli svoju koreografiju “Bangarange” koja je dosta podsjećala na onu originalnu, pobjedničku, piše Avaz

Snimak je brzinom svjetlosti postao viralan, a oduševljena Darina Nikolaeva Jotova ga je odmah podijelila na svojim društvenim mrežama.