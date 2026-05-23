Italijani dominirali na Vrbasu: Završeno Svjetsko prvenstvo

Reprezentacija Italije dominirala je u spustu sa osam osvojenih medalja (pet zlatnih, dvije srebrne i jednom bronzanom), a Francuzima, sa 12 osvojenih medalja (5, zlatnih, 4 srebrne i 3 bronzane) nije bilo premca u sprintu.

Kajak kanu klub “Vrbas” još jednom se pokazao kao sjajan domaćin.

“Odradili smo sjajan posao. Drago mi je što svi akteri ponovo nose najbolje utiske iz Banjaluke. Na djelu smo, još jednom, pokazali da možemo da se nosimo sa organizacijom najvećih takmičenja. Drago mi je i što su naši mladi kajakaši osjetili draž Svjetskog prvenstva i uvjeren sam da će im to biti od velikog značaja za dalji sportski razvoj.” rekao je Nikola Stanković, direktor Kajak kanu kluba Vrbas.

Banjaluku će po dobrom da pamti i Anže Urankar iz Slovenije.

“Uvijek se dobro osjećam na rijeci Vrbas. Odlično sam se pripremio za Svjetsko prvenstvo. Dolazio sam u tri navrata u Banjaluku kako bih ostvario svoj cilj, a to je osvajanje zlatne medalje. Uspio sam u tome i prezadovoljan sam. Mišljenja sam da je na ovom Svjetskom prvenstvu konkurencije bila najjača do sada i zato mi je posebno drago što sam osvojio zlato. Želim i da se zahvalim svima koji su učestvovali u organizaciji. Bilo je ovo sjajnih par dana u Banjaluci.” rekao je Anže Urankar koji je po peti put postao svjetski šampion u disciplini K 1

Zadovoljni ostvarenim su i članovi kajak kanu reprezentacije Francuske.

Svjetsko prvenstvo kajak-kanu Vrbas

“Ono što je najvažnije je da smo kao tim pokazali da smo najbolja reprezentacija na svijetu. Možda smo mogli bolje u individualnim trkama, ali kada se podvuče crta moramo da budemo zadovoljni brojem medalja koje smo osvojili. Banjaluka se pokazala kao sjajan domaćin. Ovdje sam prvi put bio prije dvanaest godina i svaki put kada dođem prijatno se iznenadim kako se grad razvija. Ljudi su sjajni.” rekao je Teo Vien

Na račun organizacije stižu riječi hvale i od čelnih ljudi Svjetske kajak kanu federacije.

“Svjetsko prvenstvo je bilo besprijekorno organizovano i želim da se zahvalim kajak kanu klubu Vrbas na svemu što je uradio da se proteklih dana u Banjaluci osjećamo kao kod svoje kuće. Još jednom su položili veliki ispit. Osmijesi svih učesnika najbolji su dokaz mojih tvrdnji. Imali smo sjajne rezultate, a bilo je i nekih prijatnih iznenađenja što je uvijek dobra stvar za sport.” Žan Zungrana, član Izvršnog odbora Svjetske kajak kanu federacije.