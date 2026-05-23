Više od hiljadu djevojčica na "Majskim danima odbojke"

"Majski dani odbojke“ u organizaciji banjalučke Inove i ove godine privukli su veliku pažnju mladih odbojkašica.

Više od 1000 djevojčica iz 50-ak klubova, podijeljenih u četiri uzrasne kategorije ispunilo je dvoranu Centar. Mlade nade ovog sporta iskoristile su priliku da prikažu svoj talenat na jednoj od najmasovnijih odbojkaških manifestacija u regionu.

Zajednički cilj svima je bavljenje sportom i popularizacija odbojke. Upravo kroz ovakve manifestacije djevojčice stiču vrijedna iskustva za budućnost.

Zadovoljni su i u odbojkaškom klubu Inova koji se i ove godine diči trofejima u omladinskim kategorijama.

Iz Banjaluke je i ove godine otišla lijepa slika. Puna dvorana, veliki broj ekipa i osmijesi na licima još jednom su potvrdili da ljubav prema ovom sportu i dalje povezuje mlade.