Hrana, prevoz i visoka satnica, ali ovaj posao u BiH niko ne želi

ATV
23.05.2026 20:06

Foto: ATV

Nedostatak sezonskih radnika u Bosni i Hercegovini postao je jedan od najvećih problema domaće poljoprivrede, a proizvođači upozoravaju da situacija iz godine u godinu postaje sve teža.

Iako su dnevnice znatno porasle, a berači jagoda danas mogu zaraditi i do 10 maraka po satu, interes za sezonske poslove sve je manji.

U jeku sezone jedan radnik može zaraditi između 100 i 150 maraka dnevno, uz obezbijeđenu hranu i prevoz, ali mnogi proizvođači kažu da ni to više nije dovoljno da privuku radnu snagu.

“Ljudi jednostavno odlaze tamo gdje je lakše zaraditi novac. Sve je teže pronaći kvalitetne radnike za berbu jagoda, krastavaca, paprike ili kupusa”, kaže proizvođač jagoda iz Semberije Đorđe Vakčić.

Problem nije samo u sezonskim poslovima. Poslodavci širom BiH posljednjih godina teško pronalaze čak i stalne radnike, pa se kriza sa tržišta rada sve više preliva i na poljoprivredu.

Poljoprivrednici tvrde da je radna snaga danas jedan od najvećih troškova proizvodnje, a mnogi su zbog toga smanjili zasade ili potpuno odustali od pojedinih kultura koje zahtijevaju veliki broj berača.

Odustao od širenja voćnjaka

Proizvođač trešanja Čedomir Radovanović kaže da je upravo zbog nedostatka radnika morao odustati od planiranog širenja proizvodnje.

“Planirao sam zasaditi sedam ili osam hektara trešanja, ali sam stao na dva hektara jer nisam mogao pronaći dovoljno radnika. Ranije sam imao velike probleme tokom berbe jagoda kada mi je trebalo desetak i više sezonaca”, kaže Radovanović.

Poljoprivrednici upozoravaju da sela ostaju bez mladih ljudi, dok se starije generacije sve teže mogu nositi s fizički zahtjevnim poslovima na njivama i u voćnjacima, prenosi BHRT.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

