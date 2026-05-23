Sprint trkama spuštena zavjesa na Svjetsko kajak-kanu prvenstvo

Završnog dana na Svjetskom prvenstvu kajaku i kanu na divljim vodama niz rijeku Vrbas u kanjonu Tijesno vozile su trke u sprintu.

Kod kajakaša, najbrži je bio Anže Urankar iz Slovenije, dok kod dama nije bilo premca Čehinji Kristini Novosadovoj.

Zlato u Češku Republiku nosi i Martin Vanek koji se domogao titule svjetskog šampiona kod kanuista.

"Sjajna trka za mene, odlično Svjetsko prvenstvo. Ponovo sam napravio het trik kao na prethodna dva takmičenja. Zahvalan sam na svemu, ostvario sam veliki uspjeh", kaže Martin Vanek.

"Mnogo mi ovo znači. Željela sam medalju u klasiku, a ova iz sprinta je došla kao šlag na tortu. Veliko hvala organizatorima, uživala sam u Banjaluci", rekla je za ATV Kristina Novosadova.

Za treptaj oka medalja je izmakla Pavlu Zdravkoviću. Finalnu trku za kanuiste reprezentativac Srbije završio je na četvrtoj poziciji sa trideset dvije stotinke zaostatka za bronzanim Šarlom Ferionom.

Na rijeci Vrbas minula četiri dana za medalje su se borili takmičari iz 28 reprezentacije sa svih strana planete, a redom su puni hvale na račun kajak kanu kluba Vrbas koji se iznova dokazao kao odličan organizator najvećih takmičenja u ovom sportu.