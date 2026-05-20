SP u kajaku i kanuu: Istorijski podvig Milihrama, Panato pomela konkurenciju

ATV

ATV
20.05.2026 16:09

Први такмичарски дан ИЦФ Свјетског првенства у кајаку и кануу на дивљим водама.
Foto: Ustupljena fotografija

Prvog takmičarskog dana ICF Svjetskog prvenstva u kajaku i kanuu na divljim vodama vozile su se trke u spustu, na stazi dužine oko 4.500 metara, u muškoj i ženskoj konkurenciji u kategorijama K 1 (kajak) C 1 (kanu), C 2 (kanu dvosjed) i C 2 za veterane.

U kategoriji K 1 za seniore do zlatne medalje doveslao je Leo Montule iz Belgije, srebro je osvojio Maksens Baru iz Francuske, a bronzu Agustin Rebol iz Francuske.

U kategoriji K 1 za seniorke do zlatne medalje stigla je Sesilija Panato iz Italije, druga je kroz cilj prošla Serena Matilde Rosa iz Italije, a bronzanu medalju osvojila je Kristina Novosadova iz Češke Republike.

U kategoriji C 1 za seniore Emil Milihram iz Hrvatske po sedmi put je stigao do titule svjetskog šampiona, a iza sebe je ostavio francuski tandem Nikolasa Satura (srebro) i Tea Viena (bronza).

U kategoriji C 1 za seniorke Sesilija Panato je osvojila zlatnu medalju, srebro je pripalo Lauri Fonten iz Francuske, a bronza Alis Panato.

U kategoriji C 2 za seniore najbrži su bili Nikolas Satur i Teo Vien iz Francuske , drugi su kroz cilj prošli Manuel Rusen i Tangi Rusen iz Francuske, a na trećem mjestu završili su Normen Veber i Ole Švarc iz Njemačke.

Zlatne medalje u kategoriji C 2 za seniorske završile su kod Sesilije i Alis Panato iz Italije, srebrom se diče Hana Miler i Mona Klavadečer iz Švajcarske, a bronzanim medaljama Keri i Ema Kristi iz Velike Britanije.

Veteransku trku u kategoriji C 2 najbrže su odveslali Tomas Has i Jerg Ćosić iz Njemačke, na drugom mjestu završili su Vladi Panato i Federiko Fasoli iz Italije, a bronze su se domogli Volfgang Kenel i Olaf Švarc iz Njemačke.

Drugog takmičarskog dana na programu su timske trke u spustu (start: 10.00 časova).

