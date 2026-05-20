Stiže povećanje penzija i plata u Srpskoj, poznato i kada

Lider SNSD-a Milorad Dodik najavio je danas da građane Republike Srpske već u septembru očekuje novo povećanje plata i penzija.

Dodik je, nakon sastanka lidera vladajuće koalicije u Banjaluci, poručio da je aktuelna vlast jedna od najuspješnijih ikada u Srpskoj jer zna kako da rukovodi javnim interesom i osigura bezbjednost i stabilnost za sve građane.

"Naš budžet je stabilan. I dalje smo najniže zadužena Republika. To je 32 odsto bruto domaćeg proizvoda. Kada uzmemo ukupno zaduženje, zajedno sa onim privatnim po bankama i slično, ispada da je to nekih 65 odsto BDP-a“, istakao je Dodik i dodao Srpska u ovom momentu ne bi imala nikakvih problema ni da se zaduži za čak četiri milijarde KM.

Uoči predstojećih izbora, lider SNSD-a je naglasio da koalicija djeluje kao najbolji tim, bez ikakvih razmirica, te da imaju precizne dogovore.

"Tražimo podršku jer smo pokazali da znamo da radimo i da smo timski najbolji od svih. Idemo u kampanju čista obraza. SNSD će to potvrditi već sutra na svom Glavnom odboru u Banjaluci, a kada se vratim iz Rusije, sješćemo i zvanično potpisati koalicioni sporazum", rekao je Dodik.

Dodik je izrazio poseban ponos na postignute rezultate u sektoru boračko-invalidske zaštite, naglasivši da su izmjene i dopune Zakona o pravima boraca donijele ogromno zadovoljstvo među boračku populaciju.

„Na tom planu radimo sistematski. Na primjer, borački dodatak prije tri, četiri godine nije ni postojao, osim za malu grupu ljudi. Sada su obuhvaćeni svi. Sve ove mjere su rezultat naše zajedničke koordinacije“, zaključio je Dodik.