Trišić Babić: Kada Srpska gradi, radi i insistira na dogovoru korist imaju svi ljudi u BiH

Možda je u Sarajevu, umjesto stranaca, sudova i teorija zavjere, trebalo da se sjedne sa nama i prati ono što je dogovoreno, poručila je Ana Trišić Babić vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske.

"Danas se najbolje vidi koliko su dijalog i dogovor izabranih predstavnika konstitutivnih naroda važniji od blokada i političkih predstava iz Sarajeva s ciljem ukidanja Republike Srpske", dodaje Trišić Babić.

Ističe da institucijama Republike Srpske i njima koji rade u njima danas se javljaju i građani iz Federacije BiH, zahvalni što je most proradio i što ljudi više ne moraju da čekaju i trpe posljedice tuđih opstrukcija.

"Kada Republika Srpska gradi, radi i insistira na dogovoru, korist imaju svi ljudi u BiH", ističe ona u objavi na društvenoj mreži Iks.