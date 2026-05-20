Sastanak lidera vladajuće koalicije počeo je danas u Banjaluci.
Sastanku prisustvuju predsjednici SNSD-a Milorad Dodik, Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić, Socijalističke partije Petar Đokić, SPS-a Goran Selak, DEMOS-a Nedeljko Čubrilović, NPS-a Darko Banjac i DNS-a Nenad Nešić.
Na sastanku je i potpredsjednik SNSD-a Željka Cvijanović, generalni sekretar SNSD-a Srđan Amidžić, te organizacioni sekretar Igor Dodik.
Nakon sastanka, koji se održava u Sekretarijatu SNSD-a, predviđena je konferencija za novinare.
