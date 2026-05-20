Ubio šestoro, pa presudio sebi pred policijom: Isplivali detalji masakra u Turskoj

20.05.2026 15:16

Metin Ozturk (37), koji se sumnjiči da je ubio šestoro ljudi, među njima i svoju bivšu suprugu Arzu Ozden u Turskoj, a potom ranio još osmoro ljudi, počinio je samoubistvo nakon što su ga policajci okružili dok se krio u kolibi u šumovitom području.

Jezivi zločin počinio je 18. maja u okrugu Tarsus u provinciji Mersin.

Ozturk je prvo ubio svoju bivšu suprugu nasred ulice, nakon čega je sjeo u automobil i otišao u restoran gdje je radio Sabri Pan (30), sa kojim je bio u lošim odnosima, i tamo počeo nasumično da puca u ljude.

„Mislio sam da vadi telefon“

Jedan od zaposlenih u Sabrijevom restoranu, Mehmet Han Topal, koji je ranjen u pucnjavi, ispričao je jezive detalje napada.

„Stigla je porudžbina za ponijeti i ja sam je pripremao. Kada je Metin ušao u restoran, rekao sam 'Dobrodošli'. Nije reagovao. Mislio sam da će izvaditi telefon, ali je izvukao pištolj i pucao. Sagnuo sam se, a meci su mi proletjeli pored uha. Onda je upucao Sabrija. Nakon toga, upucao je mene preko šanka, pogodivši me u kuk. Zatim je upucao Ahmeta napolju. Uspio sam da izađem sa mukom i obavijestio prijatelje, on je već otišao“, rekao je Topal.

Nakon što je ubio Sabrija i njegovog radnika Ahmeta Ersana Kana (18) i ranio još nekoliko gostiju, opet je sjeo u automobil i pucao u ljude u prolazu. Upucao je Abdulaha Kocu (50), koji je vozio motocikl, i Jusufa Oktaja (16), dječaka koji je čuvao stoku na livadi.

Prilikom bjekstva stao je i na benzinsku pumpu, gdje je upucao vozača kamiona Gokaja Sefiloglua (50), a onda je nasumično ranjavao ljude pored kojih je prolazio bježeći od policije.

Opsežna potjera i suicid u kolibi

Policijske i ekipe hitne pomoći jurcale su po gradu kako su stizale dojave o pucnjavi. Po dolasku na nekoliko mjesta zločina, policajci su ustanovili da su Arzu Ozden, Sabri Pan i Gokaj Sefiloglu podlegli ranama na licu mjesta.

Povrijeđeni Ahmet Ersan Kan, Abdulah Koca, Jusuf Oktaj, Mirici Veli Šimšek, Mehmet Han Topal, Muhamet Serin, Ramazan Kara, Mustafa Genč, Ismail Juksek, Ahmet Bulbul i Mustafa Azvaoglu prebačeni su u bolnice. Uprkos naporima ljekara, Ahmet Ersan Kan, Abdulah Koca i Jusuf Oktaj su podlegli povredama. Broj poginulih u oružanim napadima koje je izveo Ozturk tako je dostigao šest, dok je osam povrijeđenih još uvijek na liječenju.

Krenula je opsežna potraga za ubicom, u kojoj je učestvovao i helikopter. Specijalci su tokom čitave noći „češljali“ rutu kojom je ubica bježao.

Ozturka su juče locirali u jednoj šumi nadomak grada. Kada su ga okružili, pozvali su ga na predaju, što je Ozturk odbio da učini i sakrio se u kolibu koju je pronašao u šumi.

Oko 8 časova policajci su opkolili kolibu sa namjerom da unutra provale i Ozturka uhapse. Međutim, kada je shvatio da više nema kud, osumnjičeni je pucao u sebe. Specijalci su odmah uletjeli u kolibu, ali je Ozturk brzo izdahnuo.

Motiv ovog jezivog zločina, koji je do srži potresao Tursku, i dalje nije poznat, piše Telegraf.

