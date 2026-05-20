Sjajne vijesti za radnike u Srpskoj - tiču se osiguranja

Amandmanima na izmjene i dopune Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju biće obezbijeđeno da svaki radnik, čak i ukoliko mu poslodavac nije uplatio doprinose, ima pravo na zdravstvenu zaštitu.

Dogovoreno je ovo danas na sastanku predstavnika Ministarstva zdravlja, Saveza sindikata, Unije poslodavaca i Fonda zdravstvenog osiguranja.

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić rekao je da je razgovarano o predloženim izmjenama i dopunama Zakona koje su povučene iz skupštinske procedure, a kako bi se usaglasile određene odredbe na koje je Savez sindikata Srpske imao primjedbe.

"Usaglasili smo se po pitanju maksimalnog iznosa participacije, a to je da se prihvati prijedlog Saveza sindikata da to bude do 50 odsto od najniže plate u Republici Srpskoj", rekao je Šeranić novinarima u Banjaluci nakon sastanka čiji je bio domaćin, piše "Srna".

On je naveo da se kompromisno rješenje našlo i za pitanje neuplaćenih doprinosa za radnike radi ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu.

"Istaknuto je da je amandman Saveza sindikata prihvatljiv, ali da se ne može definisati ovim zakonom sada, nego se moraju uzeti u obzir drugi zakoni koji bi trebali dati osnov za primjenu amandmana", rekao je Šeranić.

On je istakao da se amandman odnosi na to da radnik koji zaradi svoju platu zbog neuplaćenog doprinosa ne smije da ostane bez zdravstvene zaštite.

Predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske Goran Stanković rekao je da je izrazito važno da se riješi goruće pitanje, a to je da neuplaćivanje doprinosa ne može biti razlog da radnik ne dobije adekvatnu zdravstvenu zaštitu.

"Ovaj amandman je prihvaćen. Mislim da će to biti riješeno u narednom periodu, da radnik ne mora da strijepi da li mu je poslodavac uplatio poreze i doprinose", istakao je Stanković.

Potpredsjednik Unije poslodavaca Republike Srpske Saša Trivić precizirao je da je na sastanku riješena situacija koja se do sada pojavljivala, a to je da radnici imaju problem sa dobijanjem zdravstvene zaštite jer im poslodavac nije uplatio doprinose.

"Ovim rješenjem mi ćemo obezbijediti da svaki radnik uvijek, dok god je prijavljen na osiguranje, ima pravo da se liječi, a Poreska uprava će se baviti naplatom potraživanja od poslodavca. Radnik nije taj koji treba da ganja poslodavca", istakao je Trivić.

Direktor Fonda zdravstvenog osiguranja Srpske Dejan Kusturić rekao je da se amandmanima preciznije definišu određene stvari, te da su okvirno svi učesnici sastanka saglasni sa predloženim rješenjima.

"Sve je u cilju da se osiguranicima prošire prava na novih 16", rekao je Kusturić.