Ulazak u EU postaje skuplji - stižu zlatne vize i ETIAS

Autor:

ATV
20.05.2026 15:12

Ulazak u zemlje Evropske unije uskoro bi mogao da postane znatno komplikovaniji i skuplji. Kako je ranije najavljeno uvodi se sistem ETIAS, a pored toga i zlatne vize.

Putnici iz zemalja koje imaju bezvizni režim moraće da se prilagode novim sistemima koji uvode dodatne provjere, onlajn prijave i različite naknade.

Riječ je o dva odvojena sistema: ETIAS, koji se odnosi na kratkotrajna putovanja, i tzv. "zlatna viza", koja se vezuje za dugoročni boravak i investicije.

ETIAS: 20 evra za dozvolu prije putovanja

Evropska unija uvodi ETIAS (Evropski sistem za informacije i odobrenje putovanja), koji će biti obavezan za građane zemalja koje ne trebaju vizu za ulazak u Šengen zonu.

Putnici će prije polaska morati da popune onlajn prijavu, dostave osnovne podatke i plate taksu od 20 evra.

Sistem će biti povezan sa pasošem i važiće do tri godine ili do isteka dokumenta.

ETIAS ne predstavlja vizu, ali bez njega - ulazak u EU neće biti moguć.

Šta se mijenja na granicama?

Pored ETIAS-a, uvodi se i novi sistem kontrole ulaska i izlaska (EES), koji će dodatno pooštriti evidenciju putnika, uključujući biometrijske podatke poput fotografije i otisaka prstiju.

Cilj oba sistema je veća bezbjednost i preciznije praćenje kratkih boravaka u EU.

"Zlatna viza": Potpuno druga kategorija

Za razliku od ETIAS-a, "zlatna viza" se ne odnosi na turiste, već na strane državljane koji žele boravak ili državljanstvo kroz investicije.

U zavisnosti od zemlje, ulaganja mogu ići od kupovine nekretnina do milionskih investicija u privredu, zbog čega se ovaj program značajno razlikuje od standardnih putnih dozvola.

Šta ovo znači za putnike?

U praksi, kratka putovanja u EU više neće biti "samo pasoš i put" - već će zahtijevati prethodnu onlajn dozvolu i dodatnu taksu.

Dugoročni boravci i dalje ostaju posebna procedura, često vezana za investicije ili radne dozvole.

EU poručuje da su promjene uvedene radi veće bezbjednosti i kontrole granica, ali za putnike one znače jedno - više procedura i više troškova, prenosi "direktno".

Za lakši prelazak granice neke zemlje EU će uvesti takozvane brze trake, o čemu smo već pisali što možete pogledati na OVOM LINKU.

