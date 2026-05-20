Nešić: Sporazum koalicije na prvo mjesto stavlja Republiku Srpsku

Sporazum vladajuće koalicije u Republici Srpskoj potvrđuje jedinstvo i na prvo mjesto stavlja Republiku Srpsku, mir, stabilnost i ekonomski napredak, izjavio je predsjednik DNS-a Nenad Nešić.

"Vrlo lako smo se dogovorili, za razliku od opozicije koja danas dijeli funkcije koje nemaju. Mi smo danas dijelili zadatke i obaveze koje ćemo da ispunimo", rekao je Nešić novinarima u Banjaluci nakon sastanka vladajuće koalicije u Republici Srpskoj.

On je istakao da je koalicija već sada uvjerena u pobjedu budućih zajedničkih kandidata za predstojeće opšte izbore, a koje će predložiti SNSD, kao i da će imati 56 poslanika u Narodnoj skupštini, 10 u Predstavničkom domu i četiri u Domu naroda.

"Jedna od principijelnih politika Republike Srpske je bila ta da nismo dozvolili stacioniranje migranata na teritoriji Srpske. Riješili smo se i jedinog migranta, gospodina (Kristijan) Šmita koji je ponekad ulazio na teritoriju Srpske, poslali smo ga kući i time pokazali dosljednost", naglasio je Nešić, prenosi "Srna".

On je ponovio da migranata neće biti na teritoriji Srpske.