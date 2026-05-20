Čubrilović: Izborna pobjeda značila bi sigurnost i stabilnost Srpske

Lider DEMOS-a Nedeljko Čubrilović poručio je danas iz Banjaluke da bi izborna pobjeda vladajuće koalicije na predstojećim izborima značila sigurnost i stabilnost Republike Srpske, kao i dalji napredak za sve njene građane.

Čubrilović je naglasio da aktuelna koalicija funkcioniše izgrađeno i kvalitetno, te da će zajednički kandidati za predstojeće oktobarske opšte izbore imati apsolutnu i jedinstvenu podršku svih partija u bloku.

„Izborni rezultat neće izostati ako nastavimo ovako raditi. Imamo jasno definisane ciljeve koje ćemo realizovati, bez obzira na okolnosti sa kojima se suočavamo“, izjavio je Čubrilović na konferenciji za novinare nakon uspješnog sastanka lidera vladajuće koalicije.

Lider DEMOS-a je posebno potcrtao činjenicu da je republički budžet za ovu godinu u potpunosti obezbijeđen, što je ključni pokazatelj da je Republika Srpska ekonomski i politički stabilna u svakom smislu, uprkos svim izazovima.