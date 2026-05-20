Vlada izdvaja 26 miliona KM: Privrednicima u Srpskoj predstavljeni podsticaji

Privrednicima u Republici Srpskoj danas su predstavljeni novi podsticaji za razvoj privrede za koje će Vlada Srpske i resorno ministarstvo izdvojiti 23 miliona KM.

Privrednici smatraju da je ovo značajna finansijska podrška za budući rad, veću produktivnost i prepoznatljivost na domaćem i inostranom tržištu.

Nemanja Savić, vlasnik firme koja se bavi mašinskom obradom metala i zapošljava oko 200 radnika, kaže da su podsticaji od velikog značaja, jer povećavaju konkurentnost i unapređuju proizvodnju.

"Prošle godine smo se prijavili i prošli smo za ugradnju solarnih panela, ove godine se prijavljujemo kada bude objavljen javni poziv za nabavku najsavremenije CNC obradnog centra vrijednog dva miliona maraka", kaže Savić.

U firmi koja se bavi proizvodnjom montažnih i mobilnih kuća smatraju da je je važno ulagati u privredu i savremene tehnologije, zbog čega se redovno prijavljuje na javni poziv za dodjelu podsticaja.

"Takođe aplicirali smo prošle godine za dodjelu sredstava za unapređenje proizvodnje tj. nabavili smo obrtni sto koji nam olakšava i ubrzava proizvodnju panela. Puno nam znači kada dobijemo sredstva da unaprijedimo proizvodnju", izjavio je privrednik Nebojša Ubiparip.

Vlada će ove godine iz budžeta za podršku privrednicima izdvojiti 23 miliona maraka. Pojednostavljena je i procedura prijave za podsticaje, prenosi RTRS.

"Privredna društva imaju obavezu da dostave predračun ministarstvu privrede, ministarstvo privrede po službenoj dužnosti dalje prikuplja sve ostale dokumente i rezerviše sredstva, i po realizaciji konačnog projekta i onoliko sredstava, koliko je rezervisani, privrednom društvu će biti isplaćeno", naveo je Radenko Bubić, ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske.

Nestabilnosti na globalnom tržištu značajno se odražavaju na ekonomiju i razvoj svih zemalja, zato je važno podržati domaću privredu, naglašavaju iz Privredne komore.

"Danas smo u situaciji kada naša privreda ima problema koji su duži niz godina evidentni a to je pad industrijske proizvodnje i nedostatak radne snageu takvim okolnostima podsticaji su veoma značajni kako bi se održala naša ekonomska aktivnost. Naša orijentacija i mišljenje da kroz ove podsticaje i garanciju našoj privredi da jača konkurentnist i sposobnost", rekao je Goran Račić, predsjednik Privredne komore Republike Srpske.

Višemilionski podsticaji privrednicima predstavljaju još jedan dokaz orijentisanosti Vlade i resornog ministarstva da budu podrška malim i srednjim preduzetnicima.