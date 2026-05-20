Đokić: Republika Srpska iz svega izašla još jača

Lider Socijalističke partije Petar Đokić poručio je danas iz Banjaluke da je sporazum vladajuće koalicije temelj budućeg razvoja, te da će zajednički kadar nakon izbora osigurati još brži ekonomski i društveni napredak Republike Srpske.

Đokić je, nakon sastanka lidera vladajuće koalicije, naglasio da je aktuelna vlast godinama vodila izuzetno odgovornu politiku koja je Srpskoj garantovala ono najvažnije - mir, stabilnost i kontinuiran razvoj.

"Stabilnost i mir su bili naš apsolutni prioritet. Uvijek nam je u fokusu bio interes građana, napredak Republike Srpske i jačanje njenih institucija kao ključnog preduslova za bilo kakav uspjeh", izjavio je Đokić na konferenciji za novinare.

Lider socijalista je posebno potcrtao da je koalicija u prethodne četiri godine pravila rezultate u nevjerovatno složenim globalnim i unutrašnjim okolnostima. On je otvoreno ukazao na podmukle pokušaje udara na institucije Srpske.

"Savladali smo mnoge probleme i teškoće kojima su pojedinci pokušavali da destabilizuju Srpsku, oslabe njene institucije, razbiju naše srpsko jedinstvo i Republiku ekonomski devastiraju. Da je takav sramni cilj ostvaren, njima bi bilo mnogo lakše da upravljaju procesima rastakanja Srpske", jasan je Đokić.

Ipak, planovi rušitelja su propali. Đokić je zaključio da se scenario destabilizacije nije desio, već je Republika Srpska iz svega izašla još jača, ostvarivši značajne iskorake na međunarodnom planu gdje se njen glas danas sve više čuje i poštuje.