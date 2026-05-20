Logo
Large banner

Đokić: Republika Srpska iz svega izašla još jača

Autor:

ATV
20.05.2026 16:23

Komentari:

0
Предсједник Социјалистичке партије Петар Ђокић
Foto: ATV/Branko Jović

Lider Socijalističke partije Petar Đokić poručio je danas iz Banjaluke da je sporazum vladajuće koalicije temelj budućeg razvoja, te da će zajednički kadar nakon izbora osigurati još brži ekonomski i društveni napredak Republike Srpske.

Đokić je, nakon sastanka lidera vladajuće koalicije, naglasio da je aktuelna vlast godinama vodila izuzetno odgovornu politiku koja je Srpskoj garantovala ono najvažnije - mir, stabilnost i kontinuiran razvoj.

"Stabilnost i mir su bili naš apsolutni prioritet. Uvijek nam je u fokusu bio interes građana, napredak Republike Srpske i jačanje njenih institucija kao ključnog preduslova za bilo kakav uspjeh", izjavio je Đokić na konferenciji za novinare.

Lider socijalista je posebno potcrtao da je koalicija u prethodne četiri godine pravila rezultate u nevjerovatno složenim globalnim i unutrašnjim okolnostima. On je otvoreno ukazao na podmukle pokušaje udara na institucije Srpske.

"Savladali smo mnoge probleme i teškoće kojima su pojedinci pokušavali da destabilizuju Srpsku, oslabe njene institucije, razbiju naše srpsko jedinstvo i Republiku ekonomski devastiraju. Da je takav sramni cilj ostvaren, njima bi bilo mnogo lakše da upravljaju procesima rastakanja Srpske", jasan je Đokić.

Ipak, planovi rušitelja su propali. Đokić je zaključio da se scenario destabilizacije nije desio, već je Republika Srpska iz svega izašla još jača, ostvarivši značajne iskorake na međunarodnom planu gdje se njen glas danas sve više čuje i poštuje.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Petar Đokić

Banjaluka

Republika Srpska

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Анђеоска енергија овим знаковима доноси живот из снова

Zanimljivosti

Anđeoska energija ovim znakovima donosi život iz snova

3 h

0
Први такмичарски дан ИЦФ Свјетског првенства у кајаку и кануу на дивљим водама.

Ostali sportovi

SP u kajaku i kanuu: Istorijski podvig Milihrama, Panato pomela konkurenciju

3 h

0
Жељка Цвијановић, српски члан Предсједништва БиХ

Republika Srpska

Cvijanović: Naši prioriteri su pobjeda za Srpsku i uvijek će tako biti

3 h

0
Радник са заштитном опремом обрађује дрво у хали предвиђеној за тај посао.

Društvo

Sjajne vijesti za radnike u Srpskoj - tiču se osiguranja

3 h

0

Više iz rubrike

Жељка Цвијановић, српски члан Предсједништва БиХ

Republika Srpska

Cvijanović: Naši prioriteri su pobjeda za Srpsku i uvijek će tako biti

3 h

0
Три бунта конвертибилних марака

Republika Srpska

Stiže povećanje penzija i plata u Srpskoj, poznato i kada

3 h

4
Ненад Нешић након састанка владајуће коалиције

Republika Srpska

Nešić: Sporazum koalicije na prvo mjesto stavlja Republiku Srpsku

3 h

0
Лидер ДЕМОС-а Недељко Чубриловић на конференцији за медије у Бањалуци

Republika Srpska

Čubrilović: Izborna pobjeda značila bi sigurnost i stabilnost Srpske

3 h

0

  • Najnovije

19

46

Nova prava za heroje Srpske: Stižu veća primanja za borce

19

43

Tuga potresla srpski sport: Preminuo Miloš Medić

19

39

Tramp: Jedino pitanje je da li ćemo "završiti posao"

19

30

"Ustavni sud BiH mora da se drži Ustava i zakona"

19

25

Poznato kada počinje novi krug pregovora Irana i SAD-a

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner