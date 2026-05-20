Farmer prodaje 50 mašina za suvo zlato, razlog će vas dirnuti

20.05.2026 17:22

Трактор ради на њиви.
Foto: Pexels/Andres Alaniz

Penzionisani farmer odlučio je da proda impresivnu kolekciju od čak 50 traktora i poljoprivrednih mašina, čija se ukupna vrijednost procjenjuje na više od pola miliona evra.

Kako prenosi „Agroklub“, riječ je o dugogodišnjoj zbirci mehanizacije koju je ovaj poljoprivrednik skupljao tokom čitavog radnog vijeka, a među mašinama se nalaze brojni rijetki i dobro očuvani modeli poznatih svjetskih proizvođača.

Prodaja je izazvala veliko interesovanje među kolekcionarima, farmerima i ljubiteljima stare mehanizacije, posebno zbog činjenice da se na aukciji nalaze traktori različitih generacija – od starijih restauriranih modela do savremenijih radnih mašina. Prema pisanju specijalizovanih poljoprivrednih portala, pojedini primjerci imaju i posebnu istorijsku vrijednost jer predstavljaju modele koji su obilježili razvoj evropske poljoprivrede tokom druge polovine prošlog vijeka.

Aukcija privukla pažnju širom Evrope

Organizatori očekuju kupce iz više evropskih zemalja, a procjene govore da bi pojedini traktori mogli biti prodati za desetine hiljada evra. Posebnu pažnju privlače snažni modeli renomiranih proizvođača poput Džon Dira (John Deere), Masi Fergusona i Fendta, čija vrijednost na tržištu polovnih mašina posljednjih godina značajno raste zbog velike potražnje i manjka kvalitetne mehanizacije.

Farmer je, prema navodima medija, veći dio života proveo radeći na porodičnom imanju, a traktori su mu bili mnogo više od običnih radnih mašina. Tokom godina ulagao je u njihovu restauraciju i održavanje, pa su mnogi primjerci danas u izuzetno dobrom stanju uprkos starosti. Neki od traktora i dalje su potpuno funkcionalni i spremni za rad na njivama, dok su drugi namijenjeni kolekcionarima i ljubiteljima oldtajmera.

Stara mehanizacija i dalje veoma tražena

Stručnjaci ističu da tržište polovnih traktora u Evropi posljednjih godina bilježi rast cijena, posebno kada je riječ o očuvanim modelima koji imaju jednostavniju mehaniku i niže troškove održavanja. Mnogi farmeri se i dalje odlučuju za starije traktore zbog njihove pouzdanosti i lakše dostupnosti rezervnih dijelova.

Prema podacima poljoprivrednih udruženja, savremeni traktori danas često koštaju više stotina hiljada evra, zbog čega starija mehanizacija ostaje važan izbor za manja gazdinstva. Primjeri najskupljih novih traktora na evropskom tržištu pokazuju da cijene pojedinih modela prelaze i pola miliona evra.

Emotivni rastanak nakon cijelog života u poljoprivredi

Vlasnik kolekcije odlučio je da proda traktore nakon odlaska u penziju, ističući da više nema mogućnosti da održava tako veliki broj mašina. Iako mu rastanak teško pada, poručio je da želi da traktori nastave da žive kroz nove vlasnike koji će ih koristiti ili sačuvati kao dio poljoprivredne istorije.

Aukcija je već privukla veliku pažnju na društvenim mrežama i specijalizovanim portalima, gdje mnogi ljubitelji mehanizacije ističu da se rijetko pojavljuje ovako velika i vrijedna privatna kolekcija traktora na prodaju.

