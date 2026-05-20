Predstavljaju se kao šefovi: Policija upozorava na nove telefonske prevare

Policijska uprava Bijeljina skreće pažnju građanima da je u poslednje vrijeme primijećen povećan broj prevara, a čija su meta najčešće zaposleni u uslužnim d‌jelatnostima.

Nepoznate osobe putem telefona pozivaju zaposlene, lažno se predstavljajući kao njihovi rukovodioci, dovode ih u zabludu da im uplate na ponuđene telefonske brojeve, mtel dopune ili "X-BON", a sve u cilju pribavljanja protivpravne imovinske koristi.

Hronika Traje potraga za nestalim Banjalučaninom, uključen dron

Policijska uprava Bijeljina apeluje na građane da budu oprezni u telefonskoj komunikaciji sa nepoznatim osobama, da ne uplaćuju mtel dopune ili "X-BON", dok prethodno ne utvrde da li zaista razgovaraju sa osobama za koja im se nepoznata lica predstavljaju, te da u slučaju navedenih zloupotreba prijave najbližoj policijskoj stanici na broj 122.