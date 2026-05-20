Minić: Od danas potpuno jasno šta će građani birati 4. oktobra

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić istakao je da je od danas potpuno jasno šta će građani birati na opštim izborima 4. oktobra.

Od danas je potpuno jasno šta će građani birati 4. oktobra, pa ću opet citirati Njegoša: "Da ih čuje, koji razumije..." — Savo Minić (@minic_savo) May 20, 2026

Koalicija usvojila sporazum

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik potvrdio je ranije danas da je vladajuća koalicija u Republici Srpskoj usvojila sporazum o zajedničkom nastupu na izborima.

"Sve partije koalicije su prihvatile da imamo zajedničkog kandidata za predsjednika Republike Srpske i srpskog člana Predsjedništva BiH koje će predložiti SNSD. Sve partije idu sa svojim listama za Narodnu skupštinu Republike Srpske, ali sa ciljem da obezbijedimo dvotrećinsku većinu u Parlamentu", rekao je Dodik, navodeći da je cilj i četiri delegata u Domu naroda PS BiH.

On je istkao da sporazum sada ide partijskim organima na razmatranje i da bi u narednom periodu trebalo da bude potpisan.

Dodik je rekao da je vladajuća koalicija okupljena da obezbijedi stabilnost i mir, razvoj i brigu za sve članove društva.

"Ova koalicija obezbjeđuje investicioni potencijal od 6,6 milijardi KM koji je dogovoren za različite segmente", naveo je lider SNSD-a.