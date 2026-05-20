Jedinstvo, sabornost i dogovor - poruka je vladajuće koalicije

Jedinstvo, sabornost i dogovor, poruka je to vladajuće koalicije. U izbornu godinu ulaze kao jedan blok. Tako će, kažu i na izbore. Sa zajedničkim ciljevima i zajedničkim kandidatom za dvije inokosne funkcije.

Predložiće ga SNSD. Potpisima na koalicioni sporazum dokazali su da nema razilaženja, nema podjela i nema kalkulacija oko nastupa na izborima.

"Ne pitajte nas o pojedinačnim imenima. Mi o tome nismo razgovarali. Razgovarali smo samo o odnosima unutar nas. Sve ove partije se slažu da SNSD predloži kandidata za predsjednika i članka Predsjedništva kojeg će podržati sve ove partije", rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

Spremni smo da se zajedno nosimo sa svim izazovima. Na prvo mjesto stavljamo Republiku Srpsku i političku stabilnost, poruka je SP- a i ujedinjene Srpske.

"Ključne stvari smo usaglasili, a to je da želimo da budemo zajedno. Želimo da imamo zajedničke kandidate koje će predložiti SNSD. Vjerujem da će zajednički kandidati održavati tu snagu i sigurnost koja je bitna za Republiku Srpsku", istakao je predsjednik Socijalističke partije Petar Đokić.

"Naravno, ove godine vidimo da je Republika Srpska je institucionalno stabilna, imamo apsolutnu koheziju. U srpskoj imamo ljude koji puno pričaju i puno rade, a mi smo puno radili u posljednjih godinu dana. Bilo je tu puno sastanaka. Nije lako samo izglasati odluku, treba i obezbijediti plate i boračke dodatke, puno je tu posla. Posvećeni smo tom poslu i u buduće", izjavio je predsjednik Ujedinjene Srpske

Nenad Stevandić.

Dogovorili smo se za 20 minuta, kaže Darko Banjac. Na drugoj strani imate ljude koji ne mogu da ostvare to jedinstvo.

"Jedni vuku desno, jedni lijevo, a imate i one koji vuku nazad. Zamislite kada bi ti ljudi došli na vlast. Srpska bi išla malo lijevo, malo desno, pa malo nazad, ali nikako naprijed. Takva stabilnost ne treba Srpskoj", kazao je predsjednik NPS-a Darko Banjac.

"Ukoliko budemo radili onako kako smo se dogovorili, i ozbiljan pristup imali cijelom ovom procesu, mislim da rezultati sigurno neće izostati. Rekao sam veoma ozbiljne i zahtjevne ciljeve imamo to smo sami sebi postavili, nema razloga da sami to i ne realizujemo", dodao je predsjednik DEMOS-a Nedeljko Čubrilović.

Različiti, ali ipak, timski djelujemo i znamo kakav je čiji zadatak, kaže Goran Selak. Rame uz rame sa koalicionim partnerima, stao je i prvi čovjek DNS-a. Na prvom mjestu je, kako kaže. interes Republike Srpske i srpskog naroda.

"Ne treba nam nikakva improvizacija. Trebaju nam redovne plate, penzije i borački dodaci. Trebaju nam dobri odnosi sa svim zemljama, Srbijom, SPC, a ova ekipa predvođena Miloradom Dodikom to može obezbijediti", istakao je predsjednik SPS-a Goran Selak.

"Vrlo lako smo se usaglasili. Za razliku od opozicije koja danas dijeli funkcije koje nemaju, mi dijelimo zadatke koje ćemo ispuniti. Jedna od principijelnih politika, jeste da nismo dozvolili stacioniranje migranata, i jedini migrant kojeg nismo htjeli u Srpskoj, Kristijan Šmit poslat je kući i time smo dokazali dosljednost", izjavio je predsjednik DNS-a Nenad Nešić.

Koalicija je prošla teška vremena i političke borbe za poziciju Srpske koja je bila napadnuta sa svih strana. Očuvali smo mir i stabilnost, kaže Milorad Dodik. U narednim danima očekuje se i prezentacija nacionalnog strateškog plana šta Vlada Republike Srpske planira da radi u naredne četiri godine, dodao je premijer.