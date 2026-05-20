Vandali ruše igrališta, a začepljeni šahtovi "tjeraju Banjalučane u čamce"

Iako stanovnici ovog naselja pozdravljaju vijest o obnovi, jasno poručuju: sve bi moglo biti uzalud i predstavljati samo puko trošenje novca građana ukoliko se ne uvede video-nadzor, jer će igralište brzo ponovo biti na meti vandala.

Predsjednik Savjeta mjesne zajednice Centar 2 Nenad Novaković, upozorava da kozmetičke popravke pod pritiskom javnosti ne rješavaju suštinu problema.

"Ovo je stara priča i stari problemi. Mislim da puko trošenje novca građana, samo da bi se reklo kako je nešto urađeno, nema pravog efekta i ja kao građanin nisam time zadovoljan. Pogledajte šta je bilo sa dosadašnjim spravama i kako ovo igralište danas izgleda. Moramo stvoriti civilizovane uslove za majke, djecu i sve nas koji se ovdje rekreiramo, jer je ovo jedan od najvećih rekreativnih potencijala u gradu. Razumijem da će Grad pod pritiskom nas građana ovo sada popraviti, ali nisam srećan jer će za dva mjeseca sve izgledati isto kao danas. Potrošićemo pare uzalud", jasan je Novaković.

Pored urušenog igrališta, Centar 2 kuburi sa teškim infrastrukturnim problemima. Stanovnici Ulice Ive Andrića su tokom posljednjih kiša doživjeli potpuni kolaps zbog začepljene kišne kanalizacije.

"Sada kada je padala kiša, u Ulici Ive Andrića od broja 13 do broja 15 bukvalno se moralo čamcem izlaziti iz ulaza! I to u epicentru grada! Svi šahtovi su začepljeni. Zvao sam i molio pojedina preduzeća, sam sam pokušavao lopatom da očistim, ali bezuspješno. Najmanje 30 šahtova je stopostotno začepljeno. Ogroman problem je i čišćenje te uređenje zelenila u ovom naselju", rekao je Novaković za ATV.

Treći gorući segment u ovoj mjesnoj zajednici je ulična rasvjeta, koja gotovo da uopšte ne ispunjava svoju funkciju, ostavljajući cijelo naselje u mraku.

"Ovdje je rasvjeta starija od mene, a ja imam poprilično godina. Sve sijalice su ili polupane ili razbijene, pune su prljavštine i ne mogu da daju svjetlost. Za to nisu krivi građani, već vrijeme i loše održavanje. Mi smo preko mjesne zajednice redovno slali dopise Gradskoj upravi. Oni konstantno odgovaraju kako će 'nadležni intervenisati', a mi ih pitamo – pa da li možete bar jednom skinuti to staklo i oprati ga", zaključuje Novaković.