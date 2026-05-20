Pare vam "bježe" iz kuće? Baba Vanga tvrdila da ove greške prizivaju siromaštvo

Priče o tajnama blagostanja oduvijek bude radoznalost, ali malo koja ličnost izaziva toliko pažnje kao Baba Vanga.

Osim poznatih proročanstava o kojima se i danas raspravlja, iza nje je ostao i niz savjeta za svakodnevni život, usmjerenih na to kako urediti dom, navike i misli kako bi se privukli sreća i finansijsko blagostanje.

Vangelija Pandeva Dimitrova, poznatija kao Baba Vanga, ostala je upamćena kao "Nostradamus sa Balkana". Vjerovala je da svaki čovjek može uticati na sopstvenu sudbinu kroz male svakodnevne postupke.

Bez obzira na to vjerujete li u simboliku ili ne, njeni rituali za privlačenje novca i blagostanja i danas su zanimljiv spoj tradicije, intuicije i narodne mudrosti.

Energija doma kao ključ blagostanja

Prema njenim učenjima, dom nije samo mjesto u kojem živimo, već prostor koji „pamti“ energiju ukućana.

Nered, prljavština i polomljene stvari, govorila je, mogu blokirati protok pozitivne energije, a samim tim i novca i sreće.

Zato je insistirala na:

redovnom čišćenju doma

provjetravanju prostorija

uklanjanju oštećenih i nepotrebnih stvari

urednom držanju mjesta gd‌je se čuva novac

Smatrala je da haos u kući često prati i finansijska nestabilnost.

Rituali za sreću i zaštitu

Jedan od poznatijih običaja koje je preporučivala bilo je postavljanje ukrštenih grančica zove iznad ulaznih vrata kao zaštite od negativne energije.

Veliki značaj pridavala je i hljebu, koji je smatrala simbolom obilja. Bacanje hljeba vid‌jela je kao loš znak, dok je dijeljenje hrane sa pticama ili životinjama smatrala činom zahvalnosti i održavanja životne ravnoteže.

Pravila ophođenja prema novcu

Baba Vanga vjerovala je da odnos prema novcu mnogo govori o čovjekovoj unutrašnjoj disciplini.

Savjetovala je da novčanice uvijek budu uredno složene, a ne zgužvane. Poklanjanje praznog novčanika smatrala je lošim znakom, pa je preporučivala da se u njega stavi makar jedna novčanica ili kovanica.

Takođe je vjerovala da:

novac ne treba pozajmljivati uveče

nije dobro brojati novac nakon zalaska sunca

novac ne treba predavati direktno iz ruke u ruku tokom večeri

"Kutak za bogatstvo" u domu

Za dodatno privlačenje blagostanja preporučivala je poseban "kutak za bogatstvo" u kući.

Na tom mjestu trebalo bi da se nalaze simboli prosperiteta, poput ušteđevine, predmeta zlatne boje ili biljaka koje se povezuju sa pozitivnom energijom.

Posebno je izdvajala bosiljak i lovor, za koje se u narodnim vjerovanjima smatra da donose sreću i blagostanje, prenosi Žena Blic.

Navike koje, prema vjerovanju, tjeraju sreću iz kuće

Baba Vanga upozoravala je i na određene navike koje, prema njenim riječima, mogu "otjerati" sreću i novac iz doma.

Među njima su:

korišćenje okrnjenog posuđa

držanje polomljenih ogledala

sjedenje na stolu

ostavljanje ključeva na stolu

pretjerano hvalisanje sopstvenom srećom

Smatrala je da takve stvari privlače negativnu energiju i zavist.

Iako su ova vjerovanja dio tradicije i ličnih uvjerenja čuvene bugarske proročice, mnogi u njima pronalaze inspiraciju da urede svoj prostor, navike i svakodnevicu na način koji donosi više reda, mira i osjećaja blagostanja.