Zašto mačke imaju "razrezane" uši: Znate li šta je Henrijev džep?

Mačke na vanjskom dijelu uha imaju mali nabor poznat kao Henrijev džep, odnosno kožni rubni džep. Iako se često povezuje sa sluhom, naučnici još nemaju potvrđen odgovor čemu tačno služi.

Ovaj nabor nemaju samo mačke, već i neke druge vrste, uključujući pse i šišmiše. Porijeklo naziva Henrijev džep i dalje je nejasno. Najranije poznato spominjanje tog izraza pojavilo se u arhivi iz 1971. godine, a predavačica zdravlja životinja na Univerzitetu Hartpuri Bozena Zaleska izjavila je za Kinsksip.

"Pretpostavlja se da naziv dolazi od Jozefa Henrija, koji je proučavao elektromagnetizam i zvučne valove, pa bi to mogao biti lijep način da mu se oda počast".

Dodala je da su sve teorije o nastanku imena zasad isključivo spekulativne. Nije razjašnjeno ni čemu ovaj nabor služi. Jedna od vodećih pretpostavki je da dodatna koža omogućava bolju pokretljivost uha, piše Kliks

Mačke u ušima imaju 32 mišića i mogu ih okretati nezavisno jedno od drugog, što im pomaže da odrede izvor zvuka i komuniciraju s drugim mačkama i ljudima.

Pojedine teorije navode i da Henrijev džep pomaže u "pojačavanju" zvuka te otkrivanju visokih i niskih frekvencija. Mačke imaju jedan od najširih raspona sluha među sisarima i mogu čuti zvučne valove od 48 Hz do 85 kHz. Postoji i mogućnost da je riječ o zaostalom anatomskom obilježju bez važne funkcije u savremenim vrstama, ali za to nema čvrstih dokaza.

Ono što je poznato jeste da se u tim naborima mogu skrivati buhe i ušne grinje, pa se vlasnicima ljubimaca savjetuje da provjeravaju i taj dio uha.