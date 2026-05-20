Šta piše u dogovoru Rusije i Kine o formiranju multipolarnog svijeta

20.05.2026 12:19

Шта пише у договору Русије и Кине о формирању мултиполарног свијета
Foto: Tanjug / AP / Maxim Shemetov

Rusija i Kina usvojile su zajedničku Deklaraciju o formiranju multipolarnog svijeta i novog tipa međunarodnih odnosa u kojoj se navodi da globalna situacija postaje sve složenija, a da postoji opasnost od fragmentacije međunarodne zajednice i povratka "zakonu džungle".

Promjene u međunarodnom pejzažu i globalnom balansu snaga se ubrzavaju, dok su međusobna povezanost i zavisnost dostigle nivoe "bez presedana u ljudskoj istoriji", navodi se u dokumentu, a prenosi novinska agencija Vesti.

Pokušaji nekih zemalja da jednostrano upravljaju svijetom nisu uspjeli, a većina država je prepoznala da nastupa nova epoha u međunarodnim odnosima, dodaje se.

Rusija i Kina su se obavezale da će se pridržavati četiri osnovna principa i pozivaju međunarodnu zajednicu da učini isto:

  • Otvorenost za inkluzivnu i obostrano korisnu saradnju – ne postoji univerzalni put razvoja u svijetu, i ne postoje zemlje ili narodi "prve klase",
  • Jednaka i nedjeljiva bezbjednost – bezbjednost jedne države ne može se osigurati na račun druge,
  • Demokratizacija međunarodnih odnosa i unapređenje sistema globalnog upravljanja – velike zemlje moraju preuzeti posebne odgovornosti i ne zloupotrebljavati svoje prednosti,
  • Globalna civilizacijska i vrijednosna raznolikost – duhovni i moralni sistem nijedne civilizacije ne treba posmatrati kao izuzetak.

Tagovi :

Rusija

Vladimir Putin

Si Đinping

Kina

Komentari (0)
