Upozorenje iz Irana: Ako se napad ponovi, proširićemo rat van regiona

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je danas da će se rat američko-izraelskih snaga protiv Irana proširiti van regiona ukoliko se agresija na Iran ponovi.

“Američki cionistički neprijatelj, koji nije naučio iz ponovljenih velikih i strateških poraza Islamske revolucije, ponovo govori o prijetnjama. Iako su nas napali svim mogućnostima dve vojske, koje su najskuplje na svijetu, mi nismo iskoristili sve mogućnosti Islamske revolucije protiv njih”, navodi se u saopštenju, prenosi Tasnim.

“Naši razorni udarci će vas spustiti na crno tlo, na mjesta koja ne možete ni zamisliti. Mi smo ratnici i vidjećete našu snagu na bojnom polju, a ne u praznim izjavama i virtuelnim stranicama”, poručuje IRGC u saopštenju.