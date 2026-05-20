Banjalučki policajci reketirali djevojku, uhapšeni sa obilježenim novčanicama!

Policajci Milan Stojanović i David Savanović iz Banjaluke, koji su uhapšeni zbog zelenaštva, novac na kamatu dali su djevojci iz Banjaluke kojoj su potom prijetili i svakodnevno joj povećavali iznos koji je bila dužna da im vrati, saznaje ATV.

Istraga ukazuje da su Stojanović i Savanović za svega nekoliko dana djevojci udvostručili novčani dug.

”Djevojci su posudili par hiljada evra, a onda su je svakodnevno zvali, slali prijeteće poruke i tražili da vrati novac. Kada bi im uplatila određeni iznos govorili su da je to kamata i tražili su još novca. Za vrlo kratko vrijeme dug su uduplali”, kaže izvor blizak istrazi.

Uhvaćen sa obilježenim novčanicama

On pojašnjava da je pritisak na žrtvu svakodnevno rastao, a kako više nije mogla da vraća nesrazmjerno velike kamate, odlučila je da cijeli slučaj prijavi.

Hronika Banjalučki policajci uhapšeni zbog zelenašenja!

”Otvorena je istraga i u saradnji sa Okružnim javnim tužilaštvom u Banjaluci sprovedene su posebne istražne radnje, i tokom praćenja osumnjičenih prikupljen je veći broj dokaza. U saradnji sa istražiocima žrtva je dio duga predala Stojanoviću u obilježenim novčanicama i on je odmah uhapšen”, kaže izvor ATV-a.

Radili u PS Lauš

Nedugo nakon njega uhapšen je i Savanović, a po nalogu suda izvršeni su pretresi njihove imovine.

Obojica osumnjičenih su mlađi policajci koji su radili u Policijskoj stanici Lauš, a jedan od njih ranije je čak i nagrađivan.

Nakon hapšenja obojica su sprovedena na kriminalističu obradu i tokom dana obojica će uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu zelenaštvo biti predati u nadležnost tužilaštva na dalje postupanje.

Zloupotreba policijskih ovlašćenja

Iz MUP-a Srpske ranije je saopšteno da su policajci uhapšeni u akciji Uprave kriminalističke policije i PU Banjaluka.

”Imajući u vidu da su osumnjičeni policijski službenici, protiv njih će biti sproveden disciplinski postupak i biće suspendovani. MUP Republike Srpske ostaje posvećen borbi protiv svih vidova kriminala, a posebno suprostavljanju i sankcionisanju nezakonitih aktivnosti pojedinaca koji zloupotrebljavaju na ovaj način policijska ovlašćenja”, saopštio je MUP Republike Srpske.