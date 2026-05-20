UIO BiH: Nije otvoren novi granični prelaz u Gradišci, već je premješten stari

Uprava za indirektno oporezivanje nije otvorila novi privremeni granični prelaz, već je odlukom privremeno premjestila postojeći Granični prelaz Gradiška na novu lokaciju, saopšteno je iz UIO BiH.

Kako su naveli iz UIO, opet su se oglasili zbog pogrešnih interpretacija u pojedinim medijima vezano za granični prelaz.

Ovo je, kako su dodali, moralo biti urađeno usljed oštećenja mosta na rijeci Savi zbog čega je obustavljeno odvijanje međunarodnog prometa putnika i roba.

"Na privremenoj lokaciji Granični prelaz Gradiška funkcionisaće od 19. maja 2026. do 19. avgusta 2026. na isti način kako je funkcionisao na dosadašnjoj lokaciji u skladu sa Ugovorom o graničnim prelazima između BiH i Republike Hrvatske, kao granični prelaz gdje je dozvoljen međunarodni promet putnika i roba za koje je potreban potpuni inspekcijski nadzor", rekli su iz UIO BiH.

Svi carinski postupci će, kako dodaju, biti sprovođeni uz primjenu postojeće šifre Graničnog prelaza Gradiška, upotrebu službenog pečata Graničnog prelaza Gradiška, upotrebu informatičkih aplikacija i uz rad carinskih službenika koji inače i rade na graničnom prelazu Gradiška.