Amidžić: Uz aplauz naroda pala još jedna blokada, Srpska ne čeka i ne staje!

20.05.2026 11:11

Амиџић: Уз аплауз народа пала још једна блокада, Српска не чека и не стаје!
Foto: Srna

Otvaranje novog graničnog prelaza Gradiška je rezultat politike koja ne prihvata blokade i zastoje, rekao je ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić.

"Prva vozila prošla kroz novi Granični prelaz Gradiška i da je, uz aplauz naroda, pala još jedna blokada. Ovo je politički odgovor iz Republike Srpske. Otvaranje je rezultat politike koja ne prihvata blokade i zastoje", istakao je Amidžić.

Amidžić je napomenuo da Republika Srpska ne čeka i ne staje, već radi i gradi.

"I svaki naredni pokušaj završićemo istim ishodom - novim rezultatom na terenu", poručio je Amidžić.

