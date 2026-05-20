"BiH nema imovinu, žalosno što se Blanuši moraju ponavljati elementarne činjenice"

Dejtonski mirovni sporazum jasno je definisao da imovina pripada Republici Srpskoj i Federaciji BiH, a ne BiH, poručio je zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac.

Košarac je ocijenio da je žalosno što se, kako kaže, /lideru SDS-a Branku/ Blanuši moraju ponavljati elementarne činjenice, ističući da je nevjerovatno da čovjek koji želi da vodi Republiku Srpsku pristaje na narativ koji godinama nameće bošnjačka politička scena.

"Kada politički predstavnici iz Sarajeva otvaraju temu `državne imovine`, to je barem očekivano iz njihove političke vizure. Ali kada im u tome asistira predsjednik SDS-a, onda se postavlja ozbiljno pitanje - da li je riječ o političkom neznanju ili o spremnosti da se zbog dnevne politike žrtvuju interesi Republike Srpske?", naveo je Košarac na mreži "Iks".

Ako Blanuša i poslije toliko godina ne razumije šta piše u Dejtonu, nikad on neće razumjeti kako se brane ustavne pozicije Republike Srpske. https://t.co/I9yW99IEob — Staša Košarac (@StasaKosarac) May 20, 2026

On je ocijenio da je poražavajuće što lider stranke koja je, kako je naveo, nekada bila simbol patriotizma, danas nastupa kao da je dio istog bošnjačkog političkog bloka.

"Ako Blanuša i poslije toliko godina ne razumije šta piše u Dejtonu, nikad on neće razumjeti kako se brane ustavne pozicije Republike Srpske", poručio je Košarac, prenosi Srna.

Prema njegovim riječima, bez obzira da li je riječ o neznanju ili svjesnom pristajanju na tuđe diktate, rezultat je isti - slabljenje pozicije Srpske.