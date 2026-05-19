ATV u Gradišci: Na graničnom prelazu nestvarna slika - dijelovi mosta, žuta traka i bageri

Betonski dijelovi Savskog mosta na keju slika su Gradiške danas. Žuta traka, bageri i kamioni. Dio Savskog mosta u Gradišci obrušio se noćas 50 minuta nakon ponoći. Na svu sreću nije bilo povrijeđenih.

Ovaj dio šetališta u Gradišci je jako popularan. Tu se okupljaju mladi.

Tako je bilo i sinoć kada su maturanti slavili. Slavlje im je bilo dozvoljeno do ponoći. Nakon čega su se na molbu policije, maturanti razišli.

Na lice mjesta odmah su izašli pripadnici Granične policije BiH, Policijske uprave Gradiška i Ministarstva unutrašnjih poslova Hrvatske, koji su izvršili procjenu bezbjednosne situacije.

Po nalogu Okružnog javnog tužilaštva uviđaj su obavili građevinski i saobraćajni vještak. Gradiška od noćas ne miruje. Grad je jutro dočekao sa brojnim problemima.

"Na mostu nije bilo vozila, a ovdje nije bilo pješaka, odnosno građana koji prolaze. Dodatna stvar, moram da pohvalim PU Gradiške zato što zadnjih 7-8 dana imamo maturske večeri naših srednjoškolaca, ovo su dva poznata kafića gdje se oni okupljaju, i policija je negdje oko 12 sati bukvalno primorala omladinu da se raziđe i to je doprinijelo tome da zaista nikom ništa nije bilo", izjavio je gradonačelnik Gradiške Zoran Adžić.

Okupili su se i građani da vide šta se noćas desilo. Mnogi od njih sa kojima smo razgovarali komentarisali su da se urušavanje moglo očekivati. Kažu, most je star, neophodna mu je sanacija, a svaki dan zakrčen je kamionima koji prevoze robu. Svima je najbitnije da je sve stalo na urušenoj konstrukciji, bez ljudskih žrtava.

"Sve u svemu žalosno što je došlo do toga. Dobro je što nije niko nastradao. Moglo je vozilo odozgo ili bilo šta da se desi. Omladina šeta ovuda, narod stari, mladi, nije bitno - mogao je da nastrada. To se nije smjelo dogoditi", "Sreća da nije bilo žrtava i nije bilo ničega, a do čega je došlo, to će se tek znati", "Svaki drugi dan prelazim tamo. Imam kuću tamo, eno žena s one strane Save, a ja s ove, i vidite kako je. Ja trebam sad ići njoj odnijeti hrane, i ne mogu", rekli su za ATV zabrinuti građani.

Ugostiteljski objekti koji se nalaze neposredno ispod mosta su zatvoreni. Očevici događaja od noćas za ATV su ispričali da se čuo jak udar i da su pomislili da je kamion udario u most. Odmah su reagovali da pomognu, ali na svu sreću nekoliko osoba koje su se nalazile u blizini su bile na bezbjednoj distanci. Jedan od vlasnika obližnjih objekata odmah je otišao na most gdje je granični prelaz kako bi upozorio zaposlene i putnike da ne idu dalje. Pred kameru nije htio, kaže, bitno je da se sve dobro završilo. Stariji stanovnici Gradiške su nam ispričali da teret kakav svakodnevno nosi most u Gradišci, koliko god da je dobar, ne može izdržati.

Na licu mjesta bili su i predstavnici Puteva Srpske. Poručuju da je sam most preko rijeke Save je bezbjedan, problem je na pristupnom putu na nadvožnjaku gdje se odlomio pješačke staze. Uzrok je za sada nepoznat, a izvođač radova odmah je započeo sanaciju.

"Očekujemo u narednih par dana da izvođač radova obavi sve, odnosno završi sve svoje poslove, kako bi mogli pustiti što prije u saobraćaj. Takođe smo naložili probno ispitivanje mosta, odnosno ispitivanje mosta probnim opterećenjem, odnosno mostova, tih pristupnih mostova ka glavnom mostu preko rijeke Save - to su dva podvožnjaka - utvrđivanje njihove nosivosti, koja će se obaviti sutra. Sutra u drugoj polovini dana imaćemo informaciju da li možemo i u kom kapacitetu pustiti u saobraćaj, dakle preko tih pristupnih mostova. Napominjem još da je sam most preko rijeke Save apsolutno bezbjedan", kazao je v.d. direktora J.P "Putevi Republike Srpske" Miroslav Janković.

Most je možda bezbjedan, ali nije sigurno da li je prilaz bezbjedan. O svemu će sud dati stručnjaci.

"Način održavanja mostova na Savi, koji graniče Republiku Srpsku, odnosno BiH sa Hrvatskom jeste da po pola ulaže Vijeće ministara, odnosno ministarstvo saobraćaja u Vijeću ministara i resorno ministarstvo Republike Hrvatske. Nije zadnjih godina bilo nikakvih radova na održavanju mosta iz razloga što budžeti kasne u Vijeću ministara i nikad nije do sad izdvojena nijedna jedina konvertibilna marka", kazao je ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović.

Na graničnom prelazu nestvarna slika, nema nijednog automobila ni kamiona. Brojni vozači automobile i kamiona koji su se uputili prema EU vraćeni su iz Gradiške. Granična policija BiH obavijestila je Tužilaštvo BiH da je saobraćaj preko međunarodnog graničnog prelaza Gradiška – Stara Gradiška potpuno obustavljen. Upućen je apel vozačima da do daljeg koriste alternativne granične prelaze.