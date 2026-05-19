Nema razloga za strah od epidemije ebole i hantavirusa u Srpskoj

Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je epidemiju ebole i vanrednu situaciju javnog zdravlja od međunarodnog značaja. Proglasila je upozorenje i zbog hantavirusa. Ovo je među građanima izazvalo strah i pitanje da li će ponovo doći do pandemije.

Za građane Srpske, nema bojazni od virusa. Hantavirus koji postoji na našim prostorima je uzročnik mišije groznice i „napada“ bubrege, a prenosi se sa životinje na čovjeka. Hantavirus koji se pojavio na, sada već poznatom, kruzeru izaziva drugi soj virusa koji „napada“ pluća i drugačije se prenosi. Ova vrsta virusa nije specifična za naše područje i građani nemaju razloga za strah od epidemije ili pandemije, ističu ljekari.

"Tri pacijenta su preminula, a deset se razboljelo na kruzeru koji je bio u Argentini i Čileu, a na tim područjima postoje hemoragične groznice koje izaziva andivirus (soj Hantavirusa). To je jedini soj tog virusa koji se prenosi sa čovjeka na čovjeka. Zbog toga je bilo upozorenje SZO na oprez. Međutim, šansa da taj virus dođe na naše područje, konkretno Republiku Srpsku, je minimalna", rekla je načelnik Klinike za zarazne bolesti na UKC-u Republike Srpske Antonija Verhaz.

Ebola je rijetko oboljenje, čija je stopa smrtnosti preko 90 odsto. Prenosi se bliskim kontaktom sa zaraženom osobom ili životinjom. Specifična je za Afričke zemlje, a na našim prostorima bi teško opstala. Ljekari ističu da su minimalne šanse da kod nas dođe do epidemije, čak i da se pojavi neki izdvojen slučaj.

"Nema mjesta panici. Naše zdravstvene službe znaju šta treba da rade, u smislu praćenja takvih stanja, putnika koji dolaze iz rizičnih područja u kojima se bolest javila. Rizik da se ebola pojavi na našim prostorima je izrazito nizak, ali uvijek postoji mogućnost da se pojavi neki importovani slučaj, ali se kod nas još uvijek nije desio nijedan", istakla je epidemiolog u Domu zdravlja Banjaluka Dijana Simić.

Svjetska zdravstvena organizacija poduzela je preventivne i protivepidemijske mjere kako bi spriječila širenje ovih oboljenja. Građanima se savjetuje da, ukoliko planiraju putovanje van granica Evrope, prvo provjere da li je bezbjedno i raspitaju se u konzulatu ambasade države u koju planiraju putovanje.