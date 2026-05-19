Svečano otvaranje u Banjaluci: Otvoreno svjetsko prvenstvo u kajaku i kanuu

U Banjaluci je otvoreno svjetsko prvenstvo u kajaku i kanuu na divljim vodama koje će traje do 23. maja.

Svečano otvaranje obilježila je i sjajna atmosfera, a na samom kraju kajakaši pristigli iz 27 zemalja zaigrali su kolo na parketu dvorane “Centar”.

Prve trke na kajakaškom mundijalu na programu su već sutra od 09.00 časova ujutru u kanjonu Tijesno.