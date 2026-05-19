FK Borac proslavio vijek postojanja

Legende koje su obilježile najsjajnije momente klupske istorije, današnji asovi, šampioni BiH koji su kreirali Borčev najveći evropski uspjeh.

Svi oni okupili su se pod svodovima Banskog dvora, povodom proslave velikog jubileja.

U dugoj istoriji Borac je preturio svašta preko svojih leđa. Od velikih pobjeda do bolnih poraza koji su ostavili ožiljke. Veliki jubilej klub je dočekao kao šampion BiH.

Borac bi u narednom periodu mogao da dobije i novi dom. Riječi o izgradnji stadiona ispunile su salu Banskog dvora.

Ne blijedi sjećanje na Mladena Žižovića. Sve što je uradio za Borac ostaće zauvijek u pamćenju svih kojima su crvena i plava boja blizu srca. Posthumno priznanje primio je njegov sin Luka.

Nagrađeni laureati su legende, Pelc, Kime Marjanović, Momo Spasojević i pokojni Neno Gavrilović, potom članovi generacije osvajača Kupa Jugoslavije - Špica, Bilbija, Lipovac, Durgutović, Matejić i Malbašić. Takođe, laureati su Darko Ljubojević, Oliver Jandrić, Marko Maksimović, Vlado Jagodić, Srđan Grahovac, Stojan Vranješ, Boris Raspudić. Priznanje za 100. rođendan dobio je i nekadašnji predsjednik Banjalučana Željko Kopanja, a isto je primio njegov sin Neven Kopanja.