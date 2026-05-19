Maturanti Medicinske škole proslavljaju završetak školovanja

Matursko veče učenika Medicinska škola Banjaluka okupilo je večeras brojne maturante, profesore, porodicu i prijatelje koji su zajedno obilježili kraj jednog važnog životnog poglavlja.

Svečane haljine, odijela, osmijesi i dobro raspoloženje obilježili su početak maturske večeri, a maturanti nisu krili uzbuđenje zbog završetka srednjoškolskog obrazovanja i novih izazova koji ih očekuju.

Na ulicama Banjaluke vladala je praznična atmosfera, dok su brojni građani zastajali kako bi pozdravili mlade maturante i zabilježili fotografije za uspomenu.

U nastavku pogledajte galeriju fotografija sa maturske večeri.