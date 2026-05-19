Amidžić nakon otvaranja novog Graničnog prelaza: Srpska se ne povlači, Krnjiću želim laku noć

ATV
19.05.2026 19:38

Срђан Амиџић, министар финансија у Савјету министара БиХ
Ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić poručio je da je novi Granični prelaz u Gradišci uspješno otvoren, te da je urađeno ono što je dobro, ne samo za narod u Republici Srpskoj, nego za sve ljude u BiH.

"Ono što mogu da kažem, ako pričamo od državi koja se zove BiH, ako neko želi da ta država opstane, ona može da funkcioniše samo na međusobnom uvažavanju i na normalnosti", rekao je Amidžić.

On je poručio da Republika Srpska ne može i neće da pristaje na ucjene i na situaciju u kojoj će neko blokirati normalan život u Republici Srpskoj.

"Bili smo, mogu slobodno reći, ucijenjeni onih ljudi unutar Federacije BiH koji su mislili da je ovo suživot u BiH, ali sa druge strane, mi kao ljudi koji smo znali šta je normalno istrajavali smo na onome što smo mislili da jeste život i ono od čega se ne može ispupiti", rekao je Amidžić te dodao:

"Mi smo danas uradili nešto što smo trebali uraditi prije više mjeseci. Ovo je granični prelaz koji će koristiti svi u Republici Srpskoj i u Federaciji BiH, ali isto tako ako neko traži političku poruku, poslali smo političku poruku da se Srpska neće povlačiti onda kada je u pravu i nismo se povukli. Istrajali smo u onome što smo mislili da je ispravno i to je dokaz ovome. Jutros sam Zijadu Krnjiću rekao da će biti otvoren ovaj granični prelaz i evo otvorili smo granični prelaz. Njemu lično večeras želim laku noć ako mu može biti laka noć i želim da se dozove pameti".

On je istakao da ovo nije rezultat jednog čovjeka nego rada svih unutar Uprave za indirektno oporezivanje.

"Ovdje nije pitanje koalicije između nekih partija i nekih naroda, ovo je pitanje normalnosti. Pogledajte u kakvu apsurdnu situaciju smo došli, da se veselimo nečemu što je normalno. Zar nije normalno da svi ljudi koji žive u BiH imaju lakše funkcionisanje već je neko želio da bilda političke mišiće i da pokaže kako je on neki veliki Bošnjak koji je iz mržnje prema Republici Srpskoj blokirao život unutar Republike Srpske", rekao je Amidžić.

On je istakao da su to stvari koje Republika Srpska neće dozvoljavati, ali i stvari koje Srpska nikada nije radila kada je Federacija u pitanju.

Istakao je da je srećan što su omogućili ono što je normalno za sve ljude u Bosni u Hercegovini.

"Ja kad kažem da ne može da postoji BiH ,ne može da postoji da imate ljude koji se bave politikom na takav način. To za mene nije politika, mržnja nikada nije stvorila ništa dobro. Kada bi bilo graničnog prelaza u bilo kojem dijelu u FBiH, ja bih glasao da se taj granični prelaz otvori", ističe Amidžić te dodaje:

"Ali nećemo dozvoliti da nas bilo ko ponižava. Neko je htio da nas ponizi, mi smo mu pokazali da nas ne može poniziti. Zijad Krnjić je bio simbolika političkog Sarajeva čija mržnja nije dovela ni do čega i pokazao da je svojim pristupom samo nanio štetu svim ljudima koji žive u BiH".

Amidžić ističe da je poslata poruka da je BiH teško održiva.

