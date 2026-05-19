Bijesni Gvardiola se izvinjavao igračima zbog informacije da će napustiti klub

Trener Mančester sitija Pep Gvardiola navodno je bio bijesan nakon što je u javnost procurila informacija da na kraju sezone napušta klub. Sve se dešava u trenutku kada se Siti nalazi u žestokoj borbi za titulu prvaka Engleske sa Arsenalom, što je dodatno podiglo tenzije u klubu.

Prema pisanju Dejli mejla, a kako prenosi Fabricio Romano, ova vijest je potpuno šokirala igrače, koji su samo dva dana ranije dobili uvjeravanja da Gvardiola ostaje na klupi. U klubu su željeli mir u završnici sezone, ali je informacija ipak dospjela u javnost i poremetila atmosferu.

Romano navodi da je Gvardiola kasnije morao organizovati hitan video-poziv sa igračima Mančester sitija, tokom kojeg im se izvinio i potvrdio da odlazi na kraju sezone. Siti večeras igra protiv Bornmuta, a eventualni kiks bi mogao donijeti Arsenalu matematičku titulu.