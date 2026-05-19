Logo
Large banner

Bijesni Gvardiola se izvinjavao igračima zbog informacije da će napustiti klub

Autor:

ATV
19.05.2026 19:49

Komentari:

0
Тренери Пеп Гвардиола и Микел Артета
Foto: Tanjug / AP / Martin Rickett

Trener Mančester sitija Pep Gvardiola navodno je bio bijesan nakon što je u javnost procurila informacija da na kraju sezone napušta klub. Sve se dešava u trenutku kada se Siti nalazi u žestokoj borbi za titulu prvaka Engleske sa Arsenalom, što je dodatno podiglo tenzije u klubu.

Prema pisanju Dejli mejla, a kako prenosi Fabricio Romano, ova vijest je potpuno šokirala igrače, koji su samo dva dana ranije dobili uvjeravanja da Gvardiola ostaje na klupi. U klubu su željeli mir u završnici sezone, ali je informacija ipak dospjela u javnost i poremetila atmosferu.

Romano navodi da je Gvardiola kasnije morao organizovati hitan video-poziv sa igračima Mančester sitija, tokom kojeg im se izvinio i potvrdio da odlazi na kraju sezone. Siti večeras igra protiv Bornmuta, a eventualni kiks bi mogao donijeti Arsenalu matematičku titulu.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Pep Gvardiola

Mančester siti

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Матура Медицинске школе у Бањалуци, 19.05.2026

Banja Luka

Maturanti Medicinske škole proslavljaju završetak školovanja

2 h

0
Зграда Универзитетско-клиничког центра Републике Српске.

Društvo

Nema razloga za strah od epidemije ebole i hantavirusa u Srpskoj

2 h

0
У Бањалуци је отворено свјетско првенство у кајаку и кануу на дивљим водама.

Ostali sportovi

Svečano otvaranje u Banjaluci: Otvoreno svjetsko prvenstvo u kajaku i kanuu

2 h

0
Српско страдање остаће заувијек запамћено - порука Свечане академије Меморијалног центра

Republika Srpska

Srpsko stradanje ostaće zauvijek zapamćeno - poruka Svečane akademije Memorijalnog centra

2 h

0

Više iz rubrike

Харис Табаковић: Добро сам и путоваћу на Свјетско првенство

Fudbal

Haris Tabaković: Dobro sam i putovaću na Svjetsko prvenstvo

7 h

0
Јувентус против Бенфике у Лиги шампиона без Душана Влаховића

Fudbal

Juventus kaznio Vlahovića

7 h

0
Конте се одрекао осам милиона и затвара причу с Наполијем

Fudbal

Konte se odrekao osam miliona i zatvara priču s Napolijem

8 h

0
Никола Тодоровић

Fudbal

Todorović za ATV: Nije lak posao napraviti od jednog djeteta golmana

12 h

0

  • Najnovije

22

12

Kristijan Aleksić priznao da je ubio Luku: Nije pokazao kajanje

22

07

Ilon Mask izgubio bitku protiv OpenAI

21

59

Dermatolozi savjetuju koliko često se treba tuširati

21

48

Sabor SPC zabrinut za opstanak srpskog naroda na Kosovu i Metohiji

21

44

Borac osvojio Kup Republike Srpske

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner