Izvučena loto sedmica! Neko je bogatiji za 1.600.000 KM

Loto rezultati 40. kola, koje je izvučeno 19. maja 2026. godine u organizaciji Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije, donijeli su sljedeću kombinaciju brojeva: 7, 17, 26, 33, 14, 22, 24.

Izvučena je loto sedmica. Srećni dobitnik je u Pančevu.

Loto 7/30 rezultati, 40. kolo

U glavnom loto izvlačenju čija vrijednost nagrade je iznosila 1.600.000 KM izvučeni su brojevi: 7, 17, 26, 33, 14, 22, 24.

Loto plus rezultati, 40. kolo

U igri Loto plus, za sedmicu u iznosu 4.870.000 KM izvučeni su brojevi: 19, 32, 16, 4, 9, 24, 14.

U ovoj igri nije bilo dobitnika.

Džoker rezultati, 40. kolo

Džoker igra u 40. kolu iznosila je 810.000 KM, izvučeni su brojevi: 7,1, 9, 2, 6, 0.

Ni u ovoj igri nije bilo dobitnika.

Rezultati izvlačenja Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije su objavljeni odmah nakon zvaničnog televizijskog izvlačenja u programu ATV-a.