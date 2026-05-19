Logo
Large banner

Izvučena loto sedmica! Neko je bogatiji za 1.600.000 KM

Autor:

ATV
19.05.2026 20:06

Komentari:

0
Лото / Лутрија
Foto: ATV

Loto rezultati 40. kola, koje je izvučeno 19. maja 2026. godine u organizaciji Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije, donijeli su sljedeću kombinaciju brojeva: 7, 17, 26, 33, 14, 22, 24.

Izvučena je loto sedmica. Srećni dobitnik je u Pančevu.

Loto 7/30 rezultati, 40. kolo

U glavnom loto izvlačenju čija vrijednost nagrade je iznosila 1.600.000 KM izvučeni su brojevi: 7, 17, 26, 33, 14, 22, 24.

Loto plus rezultati, 40. kolo

U igri Loto plus, za sedmicu u iznosu 4.870.000 KM izvučeni su brojevi: 19, 32, 16, 4, 9, 24, 14.

U ovoj igri nije bilo dobitnika.

Džoker rezultati, 40. kolo

Džoker igra u 40. kolu iznosila je 810.000 KM, izvučeni su brojevi: 7,1, 9, 2, 6, 0.

Ni u ovoj igri nije bilo dobitnika.

Rezultati izvlačenja Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije su objavljeni odmah nakon zvaničnog televizijskog izvlačenja u programu ATV-a.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Loto

loto rezultati

Loto brojevi

Loto rezultati danas

Loto izvlačenje

Loto novi rezultati

Izvučeni loto brojevi

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Плакат: 100 година ФК Борац на којем је исписано 100 година поноса.

Fudbal

FK Borac proslavio vijek postojanja

2 h

0
Тренери Пеп Гвардиола и Микел Артета

Fudbal

Bijesni Gvardiola se izvinjavao igračima zbog informacije da će napustiti klub

2 h

0
Матура Медицинске школе у Бањалуци, 19.05.2026

Banja Luka

Maturanti Medicinske škole proslavljaju završetak školovanja

2 h

0
Зграда Универзитетско-клиничког центра Републике Српске.

Društvo

Nema razloga za strah od epidemije ebole i hantavirusa u Srpskoj

2 h

0

Više iz rubrike

Зграда Универзитетско-клиничког центра Републике Српске.

Društvo

Nema razloga za strah od epidemije ebole i hantavirusa u Srpskoj

2 h

0
Самохрани отац код Бањалуке брине о стотинама оваца: "Млади дођу два дана и оду"

Društvo

Samohrani otac kod Banjaluke brine o stotinama ovaca: "Mladi dođu dva dana i odu"

5 h

0
Диплома факултет студије

Društvo

AMS uputio apel maturantima

6 h

0
колач воће крема ледене коцке

Društvo

Spoj jednostavne kreme i mekanog biskvita: Napravite ledene kocke s jagodama

7 h

0

  • Najnovije

22

12

Kristijan Aleksić priznao da je ubio Luku: Nije pokazao kajanje

22

07

Ilon Mask izgubio bitku protiv OpenAI

21

59

Dermatolozi savjetuju koliko često se treba tuširati

21

48

Sabor SPC zabrinut za opstanak srpskog naroda na Kosovu i Metohiji

21

44

Borac osvojio Kup Republike Srpske

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner