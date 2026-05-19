Dodik: SNSD rastuća partija

SNSD je rastuća partija, što se najbolje pokazuje u Doboju, gdje je večeras stotinu mladih iz ovog grada potpisalo pristupnicu SNSD-u, rekao je lider ove stranke Milorad Dodik.

"Morate ostati okupljeni oko Republike Srpske, oko našeg naroda. Morate biti okupljeni oko zajedničke ideje pomoći i podrške svima nama", napisao je Dodik na društvenoj mreži Iks.

Dodik kaže da je Doboj danas ponos Republike Srpske.

"Ovaj grad ima posebnu pažnju naše Republike i naše partije da vaš život u ovom gradu bude bolji, da vam obezbijedimo što je moguće više radnih mjesta i da budete ponosni što ste baš ovog dana bili ovdje. Smatrajte se prihvaćenim u porodicu SNSD-a", kaže Dodik.